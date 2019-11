Juan Ramón Mejía debutó con Honduras y evitó raparse a cambio de 10 mil lempiras

Juan Ramón Mejía, el delantero revelación de Real de Minas del Torneo Apertura 2019, se libró raparse el cabello tras su debut con la Selección de Honduras ante Martinica del pasado 14 de noviembre a cambio de 10 mil lempiras.

Mejía de 31 años fue convocado por primera vez a la Selección de Honduras bajo el mando de Fabián Coito para los encuentros ante Martinica y Trinidad y Tobago por la Liga de Naciones de Concacaf.

Su compañero Carlos Meléndez, quien también estuvo en la nómina, fue quien lo reveló todo.

"En la Selección de Honduras si no te cortas el pelo tienes que dar un presupuesto, él prefirió no hacerlo porque se iba a ver feo. El que no se corta el pelo, paga. Ese dinero se reparte con los utileros", detalló Carlos Meléndez.

No obstante Edwin Rodríguez y el mismo Meléndez no se privaron de ello y regresaron a sus equipos como unos completos "desconocidos".

Carlos Meléndez sigue siendo una apuesta para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la Selección Sub-23 de Honduras que encaminará su ruta en Guadalajara del ‎20 de marzo de 2020; 1 de abril de 2020.