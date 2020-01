Calendario: Honduras jugará de local en el estadio Olímpico el Premundial Sub-20

Seguir a @kelvincoelloHN

La Selección Sub-20 de Honduras disputará sus partidos del Premundial de San Pedro Sula en el estadio Olímpico Metropolitano. Hoy se ha conocido el calendario de partidos y el equipo nacional arranca jugando frente a Antigua y Barbuda.

La Concacaf ha designado a los equipos Honduras, México, Costa Rica y Haití, como los que jueguen de preliminares en los encuentros; aunque puede haber variantes según un apartado en el calendario.

La Bicolor tras jugar ante Antigua el 20 de junio, vuelve a enfrentar a Guatemala el 22, para cerrar el grupo el 24 del mismo mes frente a Guatemala. Avanzan a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo.

Por su parte las selecciones de México, Panamá, Jamaica, Costa Rica y Estados Unidos, disputarán sus encuentros en el vetusto estadio Morazán. Además se ha conocido que las semifinales y la gran final de la competencia son en el Metropolitano.

La Selección Sub-20 de Honduras que dirige Reynaldo Tilguath se está preparando para el Premundial de junio. Fotos Neptalí Romero

Son cuatro los boletos que entrega este Premundial de San Pedro Sula a la Copa del Mundo de Indonesia 2021 donde el equipo que dirige el entrenador Reynaldo "El Chino" Tilguath buscará. En esta categoría se participó en Túnez 1977, Qatar 1995, Nigeria 1999, Holanda 2005, Egipto 2009, Nueva Zelanda 2015 y Coreal del Sur 2017 y Polonia 2019.

CALENDARIO DE PARTIDOS DEL MUNDIAL

PARTIDOS EN EL MORAZÁN

20-06-20 Panamá vs Surinán

20-06-20 Haití vs Trinidad & Tobago

21-06-20 EUA vs St. Kiss y Nevis

21-06-20 Costa Rica vs Jamaica

22-06-20 Panamá vs Trinidad

22-06-20 Haití vs Surinán

23-06-20 EUA vs Jamaica

23-06-20 Costa Rica vs St. Kiss y Nevis

24-06-20 Trinidad & Tobago vs Surinán

24-06-20 Panamá vs Haití

25-06-20 Jamaica vs St. Kiss y Nevis

25-06-20 Costa Rica vs EUA

PARTIDOS EN EL OLÍMPICO

20-06-20 Cuba vs Guatemala

20-06-20 Honduras vs Antigua y Barbuda

21-06-20 El Salvador vs Canadá

21-06-20 México vs Aruba

22-06-20 Cuba vs Antigua y Barbuda

22-06-20 Guatemala vs Honduras

23-06-20 El Salvador vs Aruba

23-06-20 México vs Canadá

24-06-20 Antigua y Barbuda vs Guatemala

24-06-20 Honduras vs Cuba

25-06-20 Canadá vs Aruba

25-06-20 El Salvador vs México

OCTAVOS DE FINAL (Estadio Morazán)

27-06-20 1F vs 1C

27.06-30 2F vs 3H

28-06-20 1E vs 1D

28-06-20 1G vs 1B

OCTAVOS DE FINAL (Estadio Olímpico)

27-08-20 2F vs 3H

27-06-20 2H vs 3F

28-06-20 1E vs 1D

28-06-20 1G vs 1B

CUARTOS DE FINAL (Estadio Morazán)

30-06-20 W29 vs W32

30-06-20 W30 vs W31

CUARTOS DE FINAL (Estadio Olímpico)

30-06-20 W25 vs W28

30-06-20 W26 vs W27

SEMIFINALES Y FINAL EN EL OLÍMPICO

ZONA DE GRUPOS

GRUPO E

Estados Unidos

Costa Rica

Jamaica

St. Kiss y Nevis

GRUPO F

México

El Salvador

Canadá

Aruba

GRUPO G

Panamá

Haití

Trinidad y Tobago

Surinán

GRUPO H

Honduras

Cuba

Guatemala

Antigua y Barbuda