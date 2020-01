Fabián Coito asegura que Denil Maldonado no tiene nada que envidiarle a jugador del América

Fabián Coito charló sobre diversos tópicos en la Mesa Redonda de Cinco Deportivo. El DT de la Selección Nacional detalló un poco sobre el trabajo para marzo en torno a la Mayor y Sub-23, además adelantó que Honduras no perderá puntos en el ranking FIFA si se cae en semifinales de Liga Naciones ante los Estados Unidos.

Otro punto que tocó el mandamás de Honduras es el fichaje de Denil Maldonado con Pachuca de México, a su criterio el zaguero hondureño no tiene nada que enviadiarle a un jugador del América.

PLAN PARA EL MES DE MARZO: “El criterio fue darle prioridad a la selección nacional mayor, una vez jugado el partido de fecha FIFA yo retorno al Preolímpico, nos vamos a dividir con el cuerpo técnico”.

RIVALES DE LA SUB-23: “Haití ha jugado una fase preliminar, de Canadá hay menos conocimiento y de El Salvador conocemos sobre los partidos ante Panamá. Vamos a estar al tanto ya que al igual que nosotros van a integrar nuevos futbolistas”.

PRESENCIA DE DENIL EN EL PREOLÍMPICO: “La idea es contar con Denil como capitán de la selección sub-23, el estar en unos Olímpicos justifica contar con todas las piezas y bueno se quitan piezas a la mayor, eso lo sabemos”.

JUGADORES SUB-23 QUE NO ESTARÁN CON LA MAYOR: “Hay varios como Rigoberto Rivas, Jorge Álvarez, Douglas Martinez, Kervin Arriaga que es otra pieza que peleará por un puesto en la Sub-23”.

EN SEMIS DE LIGA DE NACIONES NO SE PIERDEN PUNTOS: “En las semifinales de Nations League no se pierden puntos, no restamos por ser un torneo oficial. Si perdemos no se restan, sí se pueden ganar en caso que pasemos a la final”.

RECOMENDACIÓN DE DENIL EN EL PACHUCA: “Cuando él (Paulo Pezzolano-DT de Pachuca) me pregunta a mí por Denil obviamente yo di mi punto de vista. Pachuca quería llevar antes a Sebastián Cáceres, actual jugador del América y bueno le dije que Denil no tiene nada que envidiarle a Sebastián Cáceres. He hablado sobre otros futbolistas y no se ha dado, pero es un mérito que lo tiene Denil”.

SI LO HAN BUSCADO SELECCIONES O CLUBES: “Informalmente hay gente que me pregunta cómo estoy. No está en mi cabeza salir, no va por una mejor oferta”.

CARLOS “MUMA” FERNÁNDEZ ESTÁ SIENDO VISTO: “Estaba en una ciudad lejos de Montevideo, ahora cambió de equipo y por supuesto que está siendo visto”.