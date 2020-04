Fabián Coito sobre un ajuste salarial: "Puede llegar a suceder... No va a ser problema para la continuidad"

Rompió el silencio. El seleccionador de Honduras, Fabián Coito, se refirió por primera vez al tan mencionado ajuste salarial merced a la crisis posterior al coronavirus Covid-19 que podría sufrir su cuerpo técnico y desestimó cualquier plática con Uruguay.

"Nunca ha habido ningún contacto, eso es absolutamente falso", dijo Coito en Mesa Redonda de TVC cuando le preguntaron sobre la posibilidad de dejar a la selección hondureña y tomar el lugar de Óscar Washington Tabárez en la uruguaya.

"Acá no hubo despidos sino un arreglo de forma tripartita entre Gobierno, empresarios y trabajadores donde las empresas pueden mandar a sus funcionarios a lo que acá se llama 'seguro de paro'", explicó el timonel de la H en relación a lo sucedido con Tabárez en la 'Garra Charrúa'.

Prosiguió diciendo que ese acuerdo entre el DT y la AUF fue algo que se hace en situaciones excepcionales en su país y que, a todo nivel, consiste en que "durante 12 meses el Estado cubre sus pagos, lo cual alinea, de cierta manera, a las empresas mismas".

"La AUF también tomó la decisión de mandar al paro a sus funcionarios, entre ellos a sus entrenadores, pero una vez pasado el tiempo y que se retomen las actividades esos empleados vuelven a sus empresas a trabajar en las condiciones anteriores...", manifestó el estratega desde su domicilio.

Reiteró que "no hubo despido en la Asociación Uruguaya de Fútbol, tampoco un contacto y, si lo hubiera habido, yo no me voy a alejar de la Selección de Honduras de ninguna manera... Por lo menos de mi parte, después falta la parte de la Federación (Fenafuth)", sentenció.





FABIÁN COITO, EN CONTACTO PERMANENTE CON FENAFUTH

"El contacto ha sido permanente con Gerardo Ramos, Jorge Salomón, Javier Atala y la intención es ver qué novedades iban surgiendo a medida avanzaban los días...", dijo Fabián Coito en relación a la parte operativa de la H que, en la medida de lo posible, no cesa.

Incluso contó que "el viernes fue el último contacto que tuvimos y quedamos esta semana de tener una reunión, a través de las plataformas que permite la tecnología y charlar sobre la actualidad".

Pero aclaró que no se ha hablado de ajustes salariales: "Lo único contenido en las charlas es, primero, en qué condiciones estamos, cómo está la familia y el país, y tener novedades de las decisiones que va tomando Concacaf con el fútbol a nivel de selecciones", comentó.

Agregó que "no lo hemos hablado, pero sé que es una situación excepcional y como excepcional que es, el tema económico nunca va a ser un problema con la Federación".

Enfatizó en que "No hemos hablado de nada todavía, pero es algo que puede llegar a suceder porque es una situación excepcional y la relación aparte es muy buena, correcta y ese tema no va a ser un problema para la continuidad", advirtió.

Fabián Coito se ve dirigiendo a Honduras sin problemas luego que acabe la crisis sanitaria por el coronavirus.El DT se ha mantenido en comunicación con los seleccionados a través de las redes sociales, según contó.

REUNIONES VIRTUALES CON LA SUB-23

Fabián Coito Machado apuntó que "en estos momentos tenemos reuniones y ayer estuvimos reunidos con un montón de futbolistas de la Sub-23, algunos se unieron a la reunión, otros lo harán a la próxima por temas de tecnología", expuso.

También anticipa que "lo vamos a hacer con la Selección Mayor a manera de estar vinculados, en contacto y porque a mi como entrenador me da un tiempo que no me lo da la rutina habitual, que es repasar los partidos que hemos jugado y una revisión de lo que hemos hecho hasta ahora".

Retornará a Honduras "el día que lo permita la situación del país fundamentalmente". Será ahí cuando "inmediatamente viajo para seguir con mi tarea, sobre todo cuando se normalice la situación y el fútbol esté en condiciones de volver".

Lamenta que "veníamos creciendo, evolucionando y consolidando un grupo en forma bastante estable que es una clave a nivel de selecciones". Aún así sigue considerando que este"es un año importante para ir consolidando ese crecimiento".

Hasta tiempo de ver un juego de la H en Brasil 2014 tuvo, lo cual lo puso a reflexionar en torno a algo: "Aquel día pasaron el Honduras-Francia del Mundial 2014 y había varios jugadores que actualmente no están jugando en la Selección, no porque no lo puedan hacer sino porque hay una renovación a nivel de Selección", soltó.