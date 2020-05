Alexandre Guimaraes en DIEZ: El día que estuvo cerca de Honduras, Yearwood y "Macho" Figueroa

Follow @GustavoRocaGOL

Con Alexandre Guimaraes (60 años) queda a perfección aquel adagio que dice 'nadie es profeta en su tierra' y es que por cosas de la vida el ahora exitoso ex jugador y actual director técnico de fútbol se ha convertido en leyenda del fútbol de Costa Rica.

'Guima', como se le conoce, tuvo que dejar Brasil para marcharse con su familia a Costa Rica pues su papá, quien se desempeñaba como médico, fue trasladado por motivos de trabajo a la nación centroamericana y ahí terminaría radicándose de forma permanente, razón por la cual nunca tuvo la oportunidad de probar suerte como futbolista en su país de origen.

En 1984 Alexandre Guimaraes adquirió la nacionalidad costarricense y su hijo Celso Borges (nacido en Costa Rica) le siguió sus pasos de jugador. Este señorón del fútbol, que de los cinco Mundiales de los ticos ha estado en tres, dos como técnico y uno como futbolista, estuvo en un Live con Diario Diez a través de Facebook y Youtube y reveló, entre otras cosas, el día que estuvo cerca de dirigir a la Selección de Honduras.

Guimaraes dirigó a Costa Rica en los Mundiales del 2002 y 2006.

Además, le sorprendió cuando le informaron sobre la muerte del "Macho" Figueroa, mundialista hondureño en España 1982 que lo enfrentó en eliminatorias mundialistas.

LO QUE GUIMARAES DIJO A DIEZ:

Sus duelos contra Honduras: "Les voy a decir una cosa, mi primer gol como jugador de la Selección de Costa Rica lo hago ahí en Tegucigalpa en un partido eliminatorio para México 86, un Honduras - Costa Rica, que Honduras tenía aquel equipazo, hago mi primera anotación ahí... desde aquel momento me quedó muy marcado esa entrega que tienen ustedes hacia su selección, impresionante ver el estadio como estaba de lleno, totalmente blanco, fue muy lindo, ya había jugado con el Saprissa, amistosos, etc, ese juego me marcó mucho, fue mi segundo partido, había jugado aquí en San José contra Canadá y después ahí".

Guimaraes dirigió del 2008 al 2010 a la Selección de Panamá, sin culminar con éxito el proceso.

Como DT enfrentó a Honduras: "Posteriormente a eso me toca ser el entrenador cuando después de muchos años que tenía Costa Rica de no ganar ahí, ganamos un partido 2-3 en el Nacional. Hubo dos juegos que para Costa Rica fueron claves, obviamente el Aztecazo, que después ustedes lo consiguieron con Suárez, y ese partido ante Honduras, cuando nosotros ganamos ese partido 2-3; íbamos ganando 0-2, después nos empataron 2-2, después 2-3, Maradiaga sacaba un defensa y metía un delantero, yo sacaba un mediocampista y metía un delantero, fue un juego que parecía de esos enfrentamientos del viejo oeste, qué era lo que sacaba cada uno, después de ese partido estábamos convencidos que teníamos el 90% de la clasificación en la mano a Corea/Japón 2002".



El día que estuvo cerca de Honduras: "Hubo un acercamiento bastante formal posterior al Mundial del 2002 cuando yo ya había terminado mi relación con la Federación de Costa Rica, ya se había tomado la decisión que no iba a continuar, hubo un acercamiento muy formal pero al final escogieron a mi mentor, Bora. A nivel de equipo, formalmente nunca, y eso que tengo muy buena relación con gente de ahí".



Su proyecto con Celso Borges: "En estos tiempos que uno tiene libre... inclusive, arranqué un proyecto con mi hijo Celso de unos podscatd que estamos haciendo y entonces dentro de eso algunos me preguntaron y he escuchado a otros, decía Luis Felipe Scolari 'yo no puedo decir si puedo ir o no puedo ir si no hay oferta' porque sino quedaríamos en esas divagaciones, hipotéticas... tengo otra cosa, ha sido una decisión familiar, ni Celso ni yo nunca vamos a jugar en contra, siendo esa situación, hasta que él siga jugando, tiene para rato, a nivel de selección, por ejemplo, es muy difícil porque realmente yo estoy bien, mi corazón está bien pero yo no sé si aguantará tanto".

Celso Borges junto a su padre, Alexandre Borges Guimaraes.



Se entera de la muerte del Macho Figueroa: "No hombre... me has dado una noticia que pesa mucho, sí, claro lo recuerdo, jugamos en contra, creo que en ese partido al 86, creo que nos metió un gol, la verdad siempre pesan esas noticias... mi más sentido pésame, siempre es doloroso ver que un ex futbolista y persona maravillosa se va. En el poco tiempo que lo conocí siempre fue una persona super, qué vaina, no sabía; era un matador de área, tenía una potencia física muy buena, era de esos delanteros que de dos te metía una, no necesitaba cuatro o cinco para meter una, lo recuerdo muy bien como futbolista".

"Yo diría que de Centroamérica los primeros legionarios centroamericanos principalmente hacia Europa fueron los hondureños, a través de Gilberto (Yearwood) y otra gente, producto de esa generación que tuvo Chelato muy buena en España 1982 y la eliminatoria al 86".

Jugador hondureño que más lo sorprendió: "Gilberto... Gilberto Yearwood, para mí fue un adelantado a la época, era de esos defensas que sabían ser defensivos, es decir, eran impasables en el uno contra uno, tenía buen juego aéreo, sabía jugar con la pelota, tenía personalidad, liderazgo, por eso hizo esa carrera en España, lo admiré mucho, de todos con los que me tocó jugar en contra se veía que el tipo era un fuera de serie".

OTRAS DE GUIMARAES:



Acerca de la carrera de su hijo: "Celso me ha sobrepasado totalmente a mí, Celso tiene dos mundiales jugados".





Recordó una foto del Mundial del 90 ante Brasil: "Eso fue antes que le metiera un caño a Alemao, fue en Turín cuando jugamos ante Brasil, ese partido, tengo entendido que era el primer juego que se daba cuando un jugador nacido en su país juega contra su nación de nacimiento".



El cambio del fútbol en Costa Rica: "Después de 1990 el fútbol de Costa Rica cambia totalmente, ya se hace más profesional, todo cambia, producto de ir a ese Mundial y lo que trajo, el roce que tuvieron los dirigientes, los jugadores más jóvenes comenzaron a salir a jugar afuera como Medford, Ronald González, Cayasso, etc, y Gabelo Conejo que era nuestro santo, porque Gabelo en ese Mundial paró hasta el pensamiento, después de ahí se fue al Albacete de España".



"La generación que yo dirigí, que tuvimos casi una situación parecido de ustedes en el 82, nosotros no pasamos por un gol, pero esa generación dio dos clasificaciones a Costa Rica y el Aztecazo, pero la del 2014 sobrepasa, obviamente todo esto".

