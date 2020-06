Reinaldo Rueda revela por primera vez los errores cometidos antes del Mundial de Sudáfrica

Reinaldo Rueda, entrenador colombiano que llevó a Honduras al Mundial del 2010, reapareció en medio de la cuarentena mostrando un nuevo look; ahora con poco pelo y con unos años más, hablando sobre el futuro del fútbol tras la pandemia.

En una amplia entrevista con el periodista hondureño Copán Álvarez de Telemundo, Rueda hizo una remembranza de sus lazos con Honduras, su paso por el Mundial, anécdotas y sobre todo, detalles hasta ahora conocidos de lo que pasó en esa Copa del Mundo.

Rueda hizo una sorprendente revelación sobre Carlo Costly con quien pasó casi una década de distanciamiento y hasta el año pasado, el futbolista hondureño le pidió perdón, cuando se encontraron en un hotel sampedrano, ahora que el colombiano entrena a Chile.

Miedo al coronavirus y el futuro del fútbol: “Las primeras noches fueron difíciles, sobretodo la primera y segunda semana, no fue fácil conciliar el sueño, más cuando se ha dormido pocas horas y comienza el cerebro a funcionar sobre todo porque yo estaba en Chile, mis hijos en Canadá. Juan, mi otro hijo, estaba en EUA y tenía que desplazarse a Colombia o Canadá. Luego el proyecto de Chile donde he sido un bendecido y llevo 40 años en el fútbol y frenar drásticamente porque yo no sé qué es tener vacaciones y siempre he estado conectado al fútbol en video o computadora. Estas semanas fueron difíciles, todavía lo son por tener la familia en realidades diferentes, es complejo lo que vive la humanidad, es una experiencia donde solo nos resta pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos haga mejores seres humanos y tener experiencias positivas.

Desempeño como seleccionador, lo que ha hecho bien en Chile: “Ha sido un proceso totalmente diferente. Tú fuiste testigo de mi segunda experiencia internacional después de Colombia, cuando estuve en Honduras, con una selección madura que había vivido muchos procesos con Ramón Maradiaga, José de la Paz Herrera, con varios entrenadores y nos encontramos con una realidad donde hicimos un diagnósticos para encontrar cambios. Luego fui a Ecuador encontrando otra realidad, así, cada cultura nos ha ido enseñando. No es lo mismo competir en San Pedro Sula que en los 2.800 metros de Quito. En Chile es otra experiencia de una generación ganadora y exitosa; mientras que Honduras que venía de 28 de no ir a un Mundial a un Chile donde encontré una generación dorada, jugadores de un aspecto social diferente, que había tenido el impacto de no clasificar a Rusia.

El entrenador colombiano Reinaldo Rueda durante el partido frente a España dirigiendo a Honduras en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Siempre el recuerdo de Honduras: “Ya me hiciste emocionarme, siempre que me hablan de Honduras, fueron tres años y medio fantásticos y de un gran recuerdo por lo que significó el logro de la meta por la calidez del pueblo hondureño, por las familias amigas que estuvieron cerca de nosotros y el trato. Los mejores deseos para Honduras en lo social y futbolística. Nosotros aprendimos mucho, la experiencia a nivel internacional y fueron años muy bonito. El partido del 12 de agosto cuando le ganamos a Costa Rica fue determinante por todo lo que estaba viviendo el país y todas las familias se abrazaban, era un paliativo, por el cambio de Gobierno, golpe de estado, la resistencia. Luego el final en el Cuscatlán, lo revivimos, nosotros lo hemos visto, esos últimos 20 segundos son emotivos, ver las declaraciones de los jugadores, escuchar a Pavón, siempre el contacto con Maynor, con Emilio, con todos, muy grato. Si edificó un grupo humano con mucho respeto por la camiseta de Honduras. Hombres que nos respetaron mucho como David Suazo, Julio César que nos enseñó mucho”.

Sus palabras sobre Rambo de León: “Lo de Julio es extraordinario, si revisamos los goles, los que nos hizo cuando yo estuve con Colombia, todo lo que compartimos con él. Fue una pena lo que pasó esa noche antes del juego ante Chile en Nelspruit, Sudráfrica, lastimosamente perdimos todo el poder ofensivo porque un mes antes perdimos a Carlo Costly en mayo; Carlos Pavón estaba sufriendo un problema lumbar, allí estaba la cuota ofensiva de Honduras. Pero ese carácter y esa nobleza de Rambo le enseñan mucho a uno como entrenador porque en cada equipo de fútbol hay un Julio de León, comparto eso con el profesor Velasco. Hay esos rasgos de personalidad en esos jugadores fuera de serie, futbolistas que uno debe aprender a querer, aprender de lo que era como persona a tolerarlo porque lo necesitábamos. Lo mismo me pasó a mí cuando tomé una decisión. Reinaldo Rueda entrenador tomó una decisión, pero Reinaldo Rueda el profesor se dio cuenta que su misión era educar y como cacique dar ese mensaje y por eso volvió Julio a la Selección, fue experiencia muy enriquecedora”.

Mundial de Sudáfrica y lo que pasó: “Si ese Mundial era en agosto como ese juego ante Costa Rica (un año antes donde se ganó 4-0 con equipo completo), pero pasaron muchas cosas y es un aprendizaje para todos nosotros. Le decía a Beausejour que me tiene que pagar esa (el gol de Chile en el Mundial) porque Sergio Mendoza le ayudó a meter el gol para el festejo del maestro Bielsa. Creo que tuvimos mucha mala fortuna como el tema de Dani Turcios quien lo lesionó Emilio Izaguirre en el clásico Olimpia-Motagua al caerle encima y le hizo una distención de ligamentos. Luego lo de David Suazo que era muy incierto, sufrió mucho con esa rodilla. Cometimos errores en el afán de hacer las cosas bien, pero aprendimos como el caso de hacer esa concentración tan larga y algunos jugadores no venían compitiendo en sus equipos. Nosotros en ese afán de buscarle ritmo previo al Mundial, hicimos esa concentración muy larga que incluyó Estados Unidos, Alemania, Austria hasta llegar a Sudáfrica. Fueron muy valientes y nobles con todas esas cosas vividas, desgaste que genera tantos días, prácticamente hicieron un curso de confinamiento para lo que vivimos en estos días y eso nos enseñó que es difícil estar lejos de su familia y su casa, pero lo hicimos de buena fe. Creo que fue un aprendizaje que nos dejó esa selección previo al Mundial.

El entrenador Reinaldo Rueda durante la concentración que hicieron en Austria previo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Cambio de Honduras a Ecuador: “Fue difícil pasar de Honduras a Ecuador, el tema de altitud de Ecuador, de adaptarme y aparte que tenía todo el estrés de Sudáfrica, quise tomarse una semana de vacaciones pero la presión del presidente Chiriboga era enorme. Esto no lo sabían pero yo me quedé una semana con mi familia en Europa. Yo tenía que regresar a Honduras, y a pesar que ya no tenía contrato, la aspiración era seguir, pero al regresar al país encontramos otra realidad, cuando la esta supera la expectativa o al contrario… al final llego a un Ecuador que venía de no clasificar al Mundial y me tocó una transición de proyectar nuevos valores. No fue fácil, se proyectaron jóvenes como Enner Valencia y Alexander Domínguez donde los porteros antes de llegar, eran extranjeros”.

El gol que le anotó Costly en Brasil 2014: “Una sensación muy extraña, estaba como un zombie, después no era fácil, ver ese equipo donde ocho de esos 11 estuvieron en Sudáfrica. Luego todo el tema que significó lo de Costly. El año pasado que volví a Honduras nos reconciliamos y nos abrazamos por todo lo que significó lo del 2010. Cuando estamos en Austria se da la cirugía de Costly en Italia y tomo la decisión de que vaya al Mundial así como iban algunos referentes del mundo, acompañando con todo su estatus de convocados dentro de la nómina de los viáticos, pero Carlo me dijo que si él no jugaba no iba, si no empezaba de titular no iba, él quería jugar, pero le dije que yo pensaba en la Selección. Ustedes vieron que cuando reaparece en el Atlas lo hace a los ocho meses y con muchas dificultades, no duró mucho porque venía de esa cirugía y lo perdimos porque fue el hombre que nos ayudó con sus goles para a ir al Mundial. Le faltó asesoramiento para que estuviera con nosotros en el banco disfrutando. Su medalla de Costly del Mundial de Sudáfrica la conservo yo en su caso, es algo que le pido a Dios me da la oportunidad de entregársela personalmente, porque es algo que yo sé lo que significa para él por su padre y su familia, luego después de ir al Mundial de Brasil. Yo se lo dije en hotel, en mi casa tengo tu medalla, nos hemos enfrentado, pero siempre el afecto y la gratitud y me presentó disculpas por ese asesoramiento y el show mediático que se armó por no llevarlo al Mundial”.