Jhow Benavidez sobre el juego ante Nicaragua: “Lo que me toque jugar, tratar de hacerlo bien”

Honduras y Nicaragua se medirán este sábado a las 4:00 pm en el Carlos Miranda de Comayagua, encuentro amistoso donde Fabián Coito probará a varios jugadores que debutarán en la mayor.

Aunque no será su debut, Jhow Benavidez espera irse ganando un puesto en la Mayor y buscará hacerlo bien en los minutos que le toque, así lo dijo este día desde la ciudad de Siguatepeque.

“Ha sido una semana muy exigente, pero esa es la idea de los profesores que tengamos un desplazamiento bien marcado, creo que nos hemos sentido muy bien y esperamos cerrar bien la semana con un triunfo”.

Acerca del 0-0 de Nicaragua ante Guatemala, Benavidez comentó: “Tuvimos la oportunidad de ver el partido que hicieron con Guatemala, pudimos sacar conclusiones para tener más clara la idea en torno a los movimientos de juego”.

Y agregó: “Contento y con mucha confianza, eso es lo más importante para un jugador, llenarse de confianza en la selección nacional. Ahorita me he sentido muy bien, espero cerrar bien este microciclo y hacerlo bien en el partido que es el examem final”.

“Uno sabe cuándo puede ser tomado en cuenta y cuándo no, ahorita me he sentido bien ya que en el club me han ayudado mucho. Lo que me toque jugar tratar de hacerlo bien para poder ser tomado en cuenta en convocatorias siguientes”, terminó diciendo el volante de Real España.

LO DICHO POR JHOW BENAVIDEZ: