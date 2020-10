Amistoso Honduras - Costa Rica para noviembre "es una posibilidad", adelantan desde Fenafuth

Follow @GustavoRocaGOL

La Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) sigue gestionando amistosos para foguear a la Selección de Honduras en la doble fecha FIFA de noviembre.

La Fenafuth sigue en pláticas con la Federación de Costa Rica para pactar un amistoso en los días de noviembre (12 o 17) y hoy se ha referido a eso el dirigente del Olimpia y también de la Federación, Juan Francisco Saybe.

"Es una posibilidad pero no lo hemos concretado, pero con todo este tema de la pandemia, con los fogueos hay que ser realistas de con quién se puede jugar, viajar no es sencillo ni recibir equipos tampoco es fácil, un fogueo de ese nivel nos vendría bien a los dos pero todavía no se lo puedo confirmar como un hecho porque todavía no es algo confirmado", dijo a los micrófonos de HRN el vicepresidente de la Fenafuth, Tato Saybe.

Cabe señalar que Honduras también le ha ofrecido un amistoso internacional a su similar de El Salvador, siempre para la doble fecha FIFA de noviembre, solo que este duelo se jugaría en Estados Unidos.

Los costarricenses aprovecharon esta ventana FIFA de octubre para medirse ante Panamá en las dos fechas, ambas partidos disputados en el Estadio Nacional de San José. Los canaleros ganaron los dos juegos 1-0 con goles de Abdiel Ayarza.

Por su parte Honduras nada más disputó un juego. Se midió a Nicaragua en el Carlos Miranda de Comayagua y apenas pudo empatar 1-1, anotando el tanto en tiempo de descuento por intermedio de Jonathan Paz.