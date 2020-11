Honduras bajará en el ranking FIFA tras la derrota ante Guatemala en amistoso

Los malos resultados que ha cosechado la Selección Nacional de Honduras en los últimos dos amistosos le costarán puntos en el ranking FIFA. El 1-1 ante Nicaragua y la derrota 1-2 frente a Guatemala se verá reflejado en este listado de selecciones.

La Bicolor bajará un peldaño y pasará del puesto 63 al 64 tras el descalabro frente a los chapines el pasado 15 de noviembre, esto lo dio a conocer el famoso estadígrafo español MisterChip en sus redes sociales.

En cuanto a las selecciones de Concacaf, México tendrá un gran avance pues escalará del lugar 11 al 9. Estados Unidos se mantendrá en el puesto 22, Jamaica subirá y pasará del 48 al 47, Costa Rica bajará del 50 al 51 mientras Honduras pasa del 63 al 64.

Siguiendo con los demás países del área, El Salvador pasa del 68 al 70, Canadá sigue en el 72 y Curazao pasa al peldaño 76 dejando en el 78 a Panamá.

En diciembre las selecciones de El Salvador y Estados Unidos jugarían un amistoso en la ciudad de Miami, pero dicho encuentro no sería en fecha FIFA y no sumaría al ranking. Honduras y sus dirigentes no han informado si jugarán en diciembre o si esperarán a marzo cuando haya una nueva fecha FIFA.

EL NUEVO RANKING EN CONCACAF:

1.México - Puesto 9 del mundo

2.Estados Unidos - Puesto 22

3.Jamaica - Puesto 47

4.Costa Rica - Puesto 51

5.Honduras - Puesto 64

6.El Salvador - Puesto 70

7.Canadá - Puesto 72

8.Curazao - Puesto 76

9.Panamá - Puesto 78

