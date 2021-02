Denil Maldonado se incorpora a la Sub-23 y niega que haya estado cerca de volver a Motagua

Denil Maldonado arribó a Honduras para unirse a la Selección de Honduras Sub-23 y competir por un puesto en los próximos Juegos Olímpicos. El defensor central del Everton de Chile, además, negó que estuvo cerca de regresar a Motagua.

"Gracias a Dios ya estamos acá, vengo a incorporarme a la Sub 23 para estar bien para este torneo; me llena de confianza saber que el profe cuenta conmigo y tengo que demostrarlo siempre en la cancha", dijo con respecto a su convocatoria a la Sub 23.



El defensor asegura que no se desespera por su poca participación con el equipo andino. "Son cosas que pasan, uno tiene que estar tranquilo, uno quiere tener participación pero hay que tener paciencia porque no todo es a la carrera, hay que aprovechar la oportunidad cuando se de".





"Esto es de tener calma, como repito, sé que a veces uno se desespera pero uno tiene que tener la calma y esperar esa chance para jugar en esos partidos claves", dice sobre sus pocas apariciones con el Everton.

Para finalizar sobre ese tema, habla sobre su nuevo técnico, el mundialista con Argentina Roberto Sensini. "La verdad que uno siempre aprende de cada técnico, cada uno tiene sus etapas y creo que hay que sacar lo positivo de cada técnico".

NO ESTUVO CERCA DE MOTAGUA

Acerca de un posible retorno al Motagua, lo desmintió. "Conmigo nunca hubo pláticas, quizá con mi representante, pero no".

Denil Maldonado sabe que estar en competencia con la Sub 23 es provechoso para él. "Ahorita el equipo dio descanso, van a estar de vacaciones y a mi me viene bien, me reincorporo con los compañeros y traigo ritmo. No es tiempo perdido, hay que tener calma y aprovechar al máximo".

Para concluir aduce que se quedará por completo con la Sub 23 para estar trabajando. "Me quedo con la selección hasta la competencia porque los protocoslos en Chile están un poco más rígidos que acá entonces y me quedará estos días con la selección".

Asimismo, tendrá que poner en práctica los protocolos de bioseguridad en su llegada a Honduras. "Sí, tengo que estar en cuarentena pero obviamente tengo que hacerme el PCR para saber si rápidamente me puedo incorporar a la selección y estar al máximo con los compañeros".