Joshua Canales: "Fue una decisión complicada ya que mis padres se inclinaban más por Costa Rica"  

La convocatoria para el microciclo de la Selección preolímpica Sub-23 de Honduras trajo como sorpresa la inclusión del jugador del Querétaro de México, Joshua Canales, quien había dejado inconcluso su futuro en la ‘H’ al tener una doble nacionalidad.



Canales, de 20 años, disputó con Honduras el Mundial Sub-17 en la India en 2017 y militó varios años en las reservas del Olimpia y luego se marchó con incomodidades del país hacía Costa Rica, lugar donde nación, pero que gracias a su padre catracho posee la nacionalidad hondureña.

Joshua Canales: "De Honduras salí triste y lastimado"



Recientemente las declaraciones del jugador sobre con qué nación iba a jugar se hicieron presentes y todo apuntaba a que se inclinaría por la selección tica debido a que la mayor parte de su familia es originaria de allá y además de confesar que su ídolo de infancia era Walter Centeno y su club favorito es el Saprissa, sin embargo Canales analizó las oportunidades y considera que la de Honduras es la mejor en su carrera.



“Me siento feliz por la decisión que tomé, creo que es una muy buena elección y estoy emocionado por jugar. Fue una decisión complicada ya que mis padres se inclinaban más por Costa Rica, pero al final yo era el que decidía y ellos me han apoyado”, declaró Joshua en una plática con DIEZ antes de tomar el vuelo de México que lo trae a San Pedro Sula para unirse al microclico programado del 18 al 26 de febrero en Siguatepeque.



Joshua Canales busca ganarse un puesto en el primer equipo en los Gallos de Querétaro de la Liga MX.



Canales se mostró inconforme ya que considera que las declaraciones brindadas a medios hondureños tras su debut en la Liga MX fueron distorsionados y pusieron a mucha gente en su contra.



“Al final crecí en Honduras, tengo recuerdos muy bonitos de los procesos juveniles que viví con la Selección, por lo que me gustaría darle una alegría a toda la gente que conozco y darle de vuelta al país por lo que me ha dado. Nunca dije que quería jugar para Costa Rica, solo comenté que mi familia estaba sentimentalmente involucrada ahí, cortaron mis palabras. Me encantaría jugar para ambas selecciones, es algo que aún no lo decido”, dijo Canales quien mientras no debute en la selección mayor, mantiene la opción de seguir.



Joshua disputó tres partidos en el Mundial Sub-17 de India donde la mini 'H' alcanzó las semifinales.

Joshua hizo mención que tuvo contacto con ambas federaciones, pero que su elección no tuvo influencia en ello. “Tuve un llamado de un dirigente de la selección de Costa Rica, pero eso fue todo, el profe Coito también se comunicó conmigo de manera constante, pero no es la verdadera razón por la que elegí esto. Fue una decisión muy difícil donde hasta los sentimientos de mis padres estuvieron involucrados, lo cierto es que ahora estoy acá e intentaré dar lo mejor de mi para lograr el objetivo de clasificar a las Olimpiadas”, cerró Canales.



Fenafuth logró el objetivo



El secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía, comentó en conferencia de prensa que el regreso de Joshua Canales a la selección es completamente mérito del entrenador Fabián Coito.

"Estábamos consciente de la situación, el factor clave fue el profesor Coito que le contó cómo estaba el ambiente, el mérito hay que dárselo a él”, dijo.



Canales llega este jueves a Honduras y se incorporará a los entrenamientos con la selección el viernes por la mañana. "Se ha hablado con él, toda la parte operativa de Fenafuth ha tenido contacto por el tema de boletos de avión. Estamos contentos que es un jugador que se vendrá a ganar el puesto”, concluyó Mejía.