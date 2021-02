Danilo Acosta y Joshua Canales "están comprometidos con la bandera de Honduras", afirma la Fenafuth

A pocas semanas para la convocatoria oficial de cara al Preolímpico de Concacaf 2021, el secretario de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), José Ernesto Mejía, despejó dudas sobre el caso de dos futbolistas que "en vilo" para representar oficialmente a la 'H'.

Desde el ente de la Federación quieren evitar toda sorpresa que futbolistas, reflejados en la nómina preliminar, se den vuelta y decidan representar a otra nación, específicamente en le caso de Danilo Acosta (LA Galaxy) y Joshua Canales (Querétaro).

En palabras de José Mejía, "ambos jugadores están comprometidos con la selección, son futbolistas jóvenes, con mucho futuro, pero que está comprometido con los colores de la bandera hondureña. Hay que darles chance, su oportunidad".

En el caso de Canales tiene nacionalidad hondureña y tica, Danilo Acosta también posee la estadounidense.

"Eso no me preocupa, los dos están llamados a la selección y se quedarán con Honduras. Recuerden que hay reglamentación de FIFA, no pueden estar cambiando de asociación para jugar, hay limitaciones", reiteró Mejía en conferencia de prensa.

JUGADOR EN PROCESO

Kobe Hernández (VfL Wolfsburg) es otro de los nombres que ha sonado con frecuencia, según la Fenafuth, el joven futbolista hondureño, nacido en Estados Unidos ya habría tomado la decisión de jugar para la Bicolor, sin embargo, su equipo en Alemania no le permitió viajar a Siguatepeque en el microciclo de la Sub-23 por tema de la pandemia.

Valerio Marinacci (Lazio), nacido en Italia y de madre hondureña también está en el radar de la H para las próximas convocatorias de selecciones menores.