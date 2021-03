Alfredo Mejía sobre su regreso a la H: "Las cosas se han dado y estamos felizmente de nuevo en la selección"

Después de dos años y medio de ausencia, el centrocampista y legionario hondureño, Alfredo Mejía, que milita en el Levadiakos de la segunda división de griega, volverá a defender la camiseta de la Selección de Honduras para los encuentros ante Grecia y Bielorrusia.

El experimentado futbolista de 30 años confirmó su buen nivel con su club para ganarse un lugar entre los elegidos por Fabián Coito para los partidos de preparación del 24 y 28 de marzo camino a la Eliminatoria Rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Alfredo Mejía tiene un paso destacado con la "H", desde procesos menores (Sub-17 y 20), Olímpicos (London), Copa Centroamericana (Panamá) y dos procesos eliminatorios.

Hoy habló en entrevista para DIEZ desde Grecia, en donde mostró su satisfacción, alegría y compromiso por estar de vuelta. Además, se refirió al regreso de Jerry Bengtson y el caso Jorge Benguché en el Boavista de Portugal.

Estamos con la gran noticia de tu retorno a la Selección de Honduras después de tu último pasaje en el 2017: ¿Cómo te tomas este llamado?

Estamos contentos con esta noticia, nos sentimos satisfecho de lo que se está dando, tanto en el equipo, como con este nuevo llamado a la selección. Estamos esperando este momento para compartir con los compañeros.

¿Ya estabas enterado o fue sorpresa?

Ya lo veníamos hablando con la parte de la Federación y convocatoria para estar en estos partidos sobre el permiso que me podían dar en el equipo; todo se dio de la mejor manera, tanto en la selección y ya veníamos manejando el itinerario para estar en un solo camino.

¿En cierta forma ya tenías comunicación con Fabián Coito?

De hecho yo estaba hablando con la parte administrativa, me habían dicho que iba a ser convocado -no había tenido comunicación con el profe Coito-, pero eso me tenía contento de trabajar con él y con la selección nuevamente.

¿Después de tantos años de ausencia en la H, qué significa este llamado para ti?

Lo veníamos hablando con la familia, ya eran dos años y algo por no estar en las selección por diferentes temas. Cuando regresé a Grecia mi intención era recuperar el nivel y aspirar a la selección; gracias a Dios este es un país que me ha bendecido mucho donde me he sentido cómodo y he tenido participación en el país.

Hablar de ti es hablar con un hombre con mucha trayectoria: ¿esta sería tu tercera eliminatoria?

Sí, y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de estar en todos los procesos. Para culminar, yo espero, primeramente pelear un cupo y después aspirar estar en el Mundial. Quiero terminarlo de la mejor manera.

¿Por dónde consideras el motivo de tu ausencia en las convocatorias?

Por el bajo nivel que venía mostrando futbolísticamente, después fui a España (Segunda División B) y no estaba teniendo la condición futbolística para estar en la selección. Tomé la decisión de llegar a Grecia y ya acá ya apretamos un poco más para volver a estar en la selección y esa era la aspiración desde el principio. Hoy las cosas se han dado y estamos felizmente de nuevo en la selección.

¿Es decir que estabas consciente que no era tu nivel?

Era ilógico que fuera a la selección porque no estaba en las condiciones para estar y para tener participación, en eso soy consciente. Decidí venir a Grecia y apretar al máximo para regresar a la selección. Ahora hemos tenido domingo-miércoles sin descansar; todo ese tiempo desde enero he tenido participación, las cosas se han dado, hoy estoy en un buen momento. Espero poder aportarle.

Usted que vive allí: ¿Qué vamos a esperar de un Grecia vs Honduras?

La verdad que será un partido duro, ellos llamaron muchos jugadores que están en el extranjero. Será un partido difícil, debemos de concentrarnos y poder contrarrestar lo bueno que ellos tienen.

¿Dónde debemos tener más cuidado?

En el mediocentro ellos tienen jugadores de calidad, esperamos ver el listado completo para tener una mejor idea, conozco algunos jugadores de ellos con los que he compartido en algunos equipos.

¿Será un partido especial para ti?

Sí, ya son cinco años de estar acá, un país que conozco y me conocen, me he sentido querido. Será un partido especial.

¿Cómo visualizas jugar al lado de jóvenes como Alex López, Jonathan Rubio o un Alberth Elis?

Muy contento, he recibido mensaje de los compañeros que están muy contentos y felicitándome por la convocatoria y nuevo encuentro que vamos a tener con Buba López, Alberth Elis, Leverón con los que he compartido en eliminatorias anteriores. Con los jóvenes espero aportarles para que tengamos el crecimiento como la selección y buscar el objetivo que es estar en el Mundial.

Claramente estos partidos por Europa será claves en la visoria de futbolistas...

Ojalá estos partidos sirvan para buscar ese salto que muchos jugadores quieren dar, pero no quieren pagar el precio. Si ellos quieren pagar el precio para dar el salto, sería lo más indicado para tener ese roce internacional.

¿Cuál es el precio que hay que pagar para permanecer y rendir?

Primero, el deseo de querer triunfar. Al principio se sufre como lo está viviendo Jorge Benguché, es un momento duro, pero que todos lo pasamos. En mi primer equipo cuando vine, jugué toda la pretemporada y en el primer partido no fui titular, después tuve la serenidad de estar tranquilo y aprovechar cuando me dieran la oportunidad, el cambio de Honduras a Europa cuesta, pero mi deseo de quedarme acá.

¿Cómo enfrentaremos ese camino rumbo a Qatar 2022?

Será una eliminatoria difícil y camino duro, pero debemos de estar unidos y ser fuertes en los momentos complicados. Hay que ser sinceros, en las Eliminatorias se viven momentos bonitos y otros duros, en estos últimos tenemos que ser fuertes. Cuando hay felicidad tenemos tranquilidad, pero también se cometen muchos erorres. Tenemos que ser una familia para poder clasificar.

¿Ahora en el Levadiakos con tantos partidos has tenido mucho desgaste recientemente?

Sí, gracias a Dios se ha dado la oportunidad de tener participación, pero hemos tratado de estar bien físicamente, de tener cuidado en cuanto alimentación, trabajo y recuperación para estar en óptimas condiciones en tres días. En ese aspecto hemos estado tranquilos y cuidándonos para poder rendir.

¿Ahora está en una dura pelea por el ascenso cierto?

Sí, la tabla está apretada y estamos un punto del primer lugar. Nos tocó perder ayer, pero el domingo tenemos la revancha para poder ganar en casa y estar en el primer lugar.

¿Cuándo anhelas ese ascenso?

Es lo que más deseamos, te lo digo de todo corazón, me quedé con esa ilusión en el equipo para buscar el ascenso. La ciudad me ha tratado bien y eso me inclina para quedarme aquí.

¿Qué opinión te merece el regreso de Jerry Bengtson a la selección de Honduras?

Muy contento, yo he compartido con él en la selección y lo he visto en el equipo (Olimpia), está por un buen momento y esperamos que lo podamos aprovechar, que siga con ese hambre de meter goles. Al final es un jugador importante para Honduras. A nosotros cada jugador que están en su momento debemos aprovecharlo al máximo.

¿Cuándo tiempo te veremos en el extranjero?

Por ahora estamos contentos en Grecia, vamos a ver qué posibilidades se van abriendo en el camino, este país nos sentimos bien; veremos si en un futuro se da la oportunidad en la MLS, pero por ahora hay tantas cosas y me hijo ya están la escuela. Todo lo dejo en manos de Dios, si Él quiere que estemos más tiempo aquí lo vamos a hacer.

Tu mensaje final:

Siempre que vamos a la selección lo vamos a dar todo, vamos a tratar de sacar los resultados positivos que nos de la satisfacción a nosotros los jugadores, cuerpo técnico y afición para que tengamos esa tranquilidad de cara a los partidos que vienen. Estamos comprometidos, lo vamos a dar todo.