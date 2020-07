Alfredo Mejía sobre "Choco": “Han sido injustos, aparte de ser futbolista es un hombre de Dios”

En la segunda parte de la entrevista de DIEZ con Alfredo Mejía, el centrocampista hondureño resaltó y defendió la temporada de Antony Lozano con el Cádiz de la Liga SmartBank en donde este fin de semana consiguió su ascenso a la Primera División de España.

Mejía detalló su singular alegría al escuchar a Lozano un día después de haber logrado la hazaña luego de 14 años.

"El primer audio que me envió fue -hermanos estamos en primera-. Nosotros estábamos muy alegres con mi esposa porque sabemos que le ha costado mucho. El recibir tantas críticas, pero la verdad, si nos ponemos a pensar, es el único jugador que está en una liga importante y que no se ha acomodado a otras ligas".

Son esos mismos cuestionamientos de aficionados y la prensa deportiva hondureño con los que hoy tiene indiferente al seleccionado nacional de 30 años los cuales tildó de "injustos".

"Han sido injustos, lo siento así. Sé que por parte de algunos futbolistas se han sentido de la misma manera y en lo personal él también ha sentido que han sido duros. Aparte de ser un futbolista es una persona, es un hombre de Dios y la verdad que nos duele, pero sabemos que está preparado para esto", dijo Alfredo Mejía.

Y agregó: "No solo ha recibido una oferta y él ha sabido mantenerse. Por eso está en el Cádiz, por eso está en Primera División. Me llena de orgullo porque la gente lo critica, pero no sabe lo que hay atrás. Recibió ofertas importantes, pero decidió ir a Cádiz porque lo quería y si lo quieren allí es porque lo valoran. Nosotros los hondureños deberíamos de valorar, en la selección también. Es el único jugador que está en una liga importante".

Para Mejía, la trayectoria de "Choco" Lozano representa un punto de motivación.

"Ha querido luchar por eso y me hace reflexionar como hondureño, no solo como amigo o como hermano. Él no se ha acomodado a lo que es el dinero, ha luchado por un sueño y ahora está en la liga más importante del mundo", soltó con signos de perplejidad frente a la cámara durante la transmisión en vivo a las dos de la mañana desde Grecia.

OTRAS REACCIONES DE ALFREDO MEJÍA:

Críticas al fútbol hondureño: "En Honduras queremos tener tanto que no tenemos nada. Acá nos dan lo esencial para rendir. En Honduras no nos dan nada y quieren que rindamos al máximo. El tema económico es complicado.

Generación de Honduras con Fabián Coito: "Yo lo mira bastante favorable. No todo lo que hizo el profesor Pinto es malo. La verdad que hay jugadores que agarraron mucha experiencia como Romell Quioto, Alberth Elis y otros jugadores que les dieron la oportunidad. No todo es malo porque son jugadores importantes para Honduras.

Enfoque: Con los jugadores que han venido saliendo es un complemento, una Eliminatoria es diferente a un partido amistoso. Hay mucha maldad con jugadores de experiencia, me tocó vivirlo contra Panamá. Estos jóvenes tienen que saber escuchar para el bien de ellos.

¿Se ve en la H nuevamente?: La verdad que sí, tengo la fe que estaré en esa Eliminatoria, me estoy preparando para tener los minutos. Para estar en la selección tenemos que estar al nivel. Me estoy intentando quedar en este equipo porque estoy teniendo participación. Mi anhelo es jugar para volver a la selección nacional.