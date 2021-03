El estado de la lesión del defensor Carlos Argueta tras ser sustituido en el Honduras-Haití

El defensor hondureño, Carlos Argueta, que fue sustituido en su debut ante Haití en el Preolímpico 2021, sufre un esguince de tobillo de segundo grado, así lo confirmó DIEZ este sábado tras el análisis médico practicado al futbolista.

Argueta salió lesionado en el minuto 20´del primer tiempo luego de un golpe en el tobillo derecho mientras disputada el esférico con el delantero Karl Andy Bell, en su lugar ingresó Cristopher Meléndez.

El aparatoso enfrenamiento acabó con el pie del futbolista catracho, primero recibiendo el impacto del contrincante y luego enganchándose contra el césped.

"Nunca pensé que me sucediera algo así, pero me he recuperado de cosas peores de que saldré de esta", mencionó el futbolista de 22 años al consultarle sobre el estado de su lesión.

Con todo ello Argueta se perdería el juego del próximo lunes (22 de marzo) ante El Salvador y posiblemente ante Canadá (25 de marzo). Según su evolución, estaría disponible para la instancia de semifinales, en caso de que la selección catracha logre su clasificación.

OTRO JUGADOR LESIONADO

El delantero Douglas Martínez es otro de los futbolistas hondureños que salió afectado por un golpe en la rótula (rodilla). Por ahora, esperamos informes oficiales del cuerpo médico de la selección para conocer sobre su verdadero estado.

En todo caso ninguno de estos futbolistas podrá ser sustituidos por los jugadores de reservas puesto que las directrices del campeonato establecen claramente que los cambios en la convocatoria ya no se pueden hacer después de 24 horas de haber arrancado el torneo.