Alex Güity aconseja que "la lista está abierta, el que se relaje perderá puesto" rumbo a Tokio

"El que se relaje, pierde el puesto", esto es algo que tiene bien claro el guardameta Sub-23, Alex Güity, quien pese a haber ganado el guante de oro como el 'Mejor Portero' del Preolímpico de Guadalajara, no se confía.

"Estoy muy alegre de poder clasificar a los Juegos Olímpicos y contento por la participación, gracias a Dios logramos el objetivo", dijo el portero de Olimpia en sus primeras palabras.

Sobre la obtención de la distinción comentó que "eso me llena de alegría y motivación para poder seguir trabajando fuerte para lo que se viene. Ir a una competencia donde están los mejores porteros de la región y ser elegido el mejor, me llena de mucha alegría, esto es gracias a Dios, me da una pauta que no me puedo relajar".

¿Se lo imaginaba? "Lo pensé como una forma de fantasía, solo me imaginé ser premiado con el guante de oro antes de empezar, pero no pensé que lo iba a lograr. Esto va dedicado para mi madre y mi familia".

Finalmente, Naid dejó en manifiesto que nadie debe pensar en que tienen su puesto asegurado para Tokio 2021, puesto que podrían haber refuerzos.

"Es una lista que está abierta y estará complicado hasta que se de la lista final. El que se relaje va a ceder terreno, hay mucha gente buena, si uno se relaja perderá el puesto, vamos a trabajar fuerte para poder seguir tomado en cuenta. El que decide es el profe, uno tiene que trabajar. Si te dan la oportunidad, debes aprovechar la oportunidad", cerró.