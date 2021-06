Los tres grandes duelos que Concacaf destaca entre las estrellas de Estados Unidos contra los futbolistas de Honduras

El Final Four de la Concacaf Nations League se jugarán el 3 y 6 de junio con los encuentros entre las selecciones de Estados Unidos vs Honduras, México vs Costa Rica quienes buscarán ser el primer campeón del certamen.

La primera semifinal es entre catrachos y gringos y contará con algunos enfrentamientos claves que la misma Concacaf ha destacado.

El partido del jueves (5.30 PM) tendrá como aliciente para los aficionados duelos interesantes entre jugadores de ambas selecciones.

Alberth Elis contra Sergiño Dest

El atacante hondureño ha sido pretendido por varios clubes europeos, y el miércoles pondrá a prueba al lateral del Barcelona.

El futbolista catracho Alberth Elis juega en el lado derecho del ataque de la Selección de Honduras y ha demostrado un gran nivel en la presente temporada.

Mientras que el seleccionado estadounidense, Sergiño Dest, es utilizado en la banda izquierda por el entrenador Gregg Berhalter, actual estratega del conjunto de las barras y las estrellas, por lo que será un duelo interesante entre el catracho y el jugador del Barcelona.

"El jugador del Boavista, de 25 años, causa estragos en el lado derecho del ataque hondureño y usa su ritmo y estatura física para vencer a los defensores", destacó el portal web de Concacaf.

Maynor Figueroa contra Josh Sargent

Duelo de experiencia contra juventud, el defensor hondureño de 38 años le lleva 17 años de diferencia al delantero Josh Sargent.

El veterano jugador Maynor Figueroa (38), juega como zaguero central en la Selección catracha, su actual equipo del Houston Dynamo, en cambio Josh Sargent (21) es el centro delantero del conjunto de EEUU, y actualmente milita para el Werden Bremen que acaba de descender en la Bundesliga tras 40 años, a pesar de ellos, el joven atacante marcó siete goles.

El capitán Maynor Figueroa tiene 18 años de haber debutado con la selección hondureña mientras Sargent cumplió apenas su tercer año de debut con Estados Unidos, por lo que tendremos un duelo de experiencia versus juventud durante la semifinal.

"El defensa del Houston Dynamo sigue siendo uno de los mejores en la región de Concacaf y enfrentarse a un talento joven en ascenso como Sargent será un duelo intrigante", señala Concacaf.

Edwin Rodríguez contra Tyler Adams

Los mediocampistas Edwin Rodríguez y Tyler Adam, dos jóvenes promesas de la Concacaf, estarán frente a frente por el boleto a la final de la Nations League.

Sin duda alguna este será un gran duelo, dos de los mejores mediocampistas jóvenes del área, por un lado Edwin Rodríguez (21), un jugador que ha tenido un notable crecimiento futbolístico, incluido en el XI ideal de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020 con el CD Olimpia.

Asimismo fue de los destacados por Honduras en el torneo preolímpico 2021 colaborando a que la Bicolor lograra clasificar a los Juegos Olímpicos.

En el otro lado de la cancha tenemos a Tyler Adams, pieza importante del conjunto estadounidense. El centrocampista defensivo de 22 años juega para el club Red Bull Leipzig de la Bundesliga y es uno de los más sobresalientes mediocampistas en la liga alemana lo que permitirá tener un duelo atractivo, donde el norteamericano será el encargado de desestabilizar a Rodríguez para que no cree "la magia" a favor de Honduras, según analiza Concacaf.