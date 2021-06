Jürgen Damm habló del Honduras vs. México, de sus TikTok y la polémica por su Lamborghini

A pocas horas para el amistoso Honduras vs. México en el Mercedes Benz Stadium, el extremo mexicano del Atlanta United, Jürgen Damm, sostuvo un mano a mano con DIEZ para hablar el juego y de sus populares videos en TikTok.

Damm contó lo que pasa por la mente del futbolista azteca cuando enfrenta a Honduras. Se refirió a la polémica por su lujoso Lamborghini y de su deseo de regresar al Tri.

Además, habló del crecimiento de la MLS y asegura que es más fácil saltar de allí a Europa que del fútbol mexicano.

Gracias por atendernos... En Honduras le recordamos bien por ese gol en el Olímpico.

De nada. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. como bien icen, yo tengo bonitos recuerdos de ese partido, no fue mi debut, pero si mi primer gol en un proceso que iniciábamos con Juan Carlos Osorio. Tuve la bendición de meter un gol, fue algo bonito, mucha gente me lo recuerda en redes, ahora en Tik Tok tengo muchos seguidores de Honduras y me lo recuerdan. Fue una experiencia padre.

No esta concentrado ahora con México, pero ya ha enfrentado a Honduras y tiene el recuerdo de ese tanto en una cancha tan complicada como el Olímpico...

Sí, la verdad es que mucha gente piensa y quiere que la Selección Mexicana arrase donde va, pero los países han crecido muchísimo. Ir a San Pedro Sula a las 3 de la tarde, con diferentes dificultades no fue sencillo, por algo no ganaba desde hace más de 20 o 30 años allí, fue complicado, hicimos un gran juego, gracias a Dios se ganó y tuve la posibilidad de participar en un gol.

Cuando a un futbolista mexicano les toca enfrentar a una selección como la de Honduras, ¿qué les viene a le mente?.

Primeramente mucho respeto. Con Juan Carlos Osorio, proceso que me tocó, le teníamos respeto porque son jugadores rápidos, fuertes y potentes. Hay muchos que juegan en la MLS, de hecho mi representante trae a muchos y son jugadores de mucha calidad que han crecido bastante. A lo mejor la gente no lo ve de esa forma, pero los que estamos dentro del campo y nos ha tocado jugar, es una selección complicada, difícil, lo ha demostrado en los últimos años que ha competido y crecido bastante.

Ahora mismo no está en la selección mexicana, pero la oportunidad está allí de ese llamado del "Tata" Martino.

Es una ilusión y un sueño muy grande que tengo. Tuve un proceso desde 2014 a 2018 hasta que se fue Juan Carlos, pude ir a Copa América, Copa Confederaciones y mi sueño más grande es poder ir a un Mundial. Sé que haciendo las cosas bien, teniendo regularidad se me va a poder dar la oportunidad, el profesor estuvo aquí en Atlanta United y conoce muy bien a la gente de acá. Ve la MLS y haciendo las cosas bien se me abrirán las puertas, he tenido contacto con él y solo es que vuelva a tener la regularidad y las buenas actuaciones.

¿Está la oportunidad de regresar a la selección de México?

Sí, estoy en una edad muy buena, en mi punto de crecimiento más alto, obviamente hay mucha competencia como Tecatito, Chucky y Lainez que lo están haciendo muy bien por mi banda. Solo queda trabajar, hacer las cosas bien con mi club y sé que si lo hago el profe va a voltear. Ha llamado a Pulido, Pizarrro y muchos de la MLS. Esta liga ha crecido muchísimo, es de las más competitiva a nivel continental y haciendo las cosas bien podré regresar a la selección mexicana.

Hay presión y críticas por la derrota ante Estados Unidos, ahora que se viene el juego ante Honduras, México no lo ve como amistoso y se programan para ganarlo...

Claro, y como te digo, ha crecido el nivel de Concacaf. Estado Unidos hoy es una potencia en el fútbol, no solamente en la liga local, a nivel internacional ha exportado jugadores a los mejores equipos del mundo, tienen a Pulisic, McKennie, Gio Reyna, están haciendo las cosas bien. Se vio reflejado el domingo, un partido muy parejo, pero en el que Estados Unidos salió vencedor. Es importante la competitividad, esos duelos contra ellos para seguir creciendo, lo que está haciendo Costa Rica, Honduras y las demás selecciones siempre será bueno para el crecimiento de la zona y fútbol de cada país.

Soy seguidora en TikTok de Jürgen, es el más activos de Atlanta en redes sociales...

En general siempre me ha gustado usar las redes sociales, nosotros los futbolistas nos debemos al aficionado que va a los estadios, que ve los partidos y la forma más sencilla y directa de interactuar con la gente son las redes. Me gusta mostrarles mi día a día más en Tik Tok, aunque cada red es diferente, Twitter es para informar, Instagram para las fotos. Tik Tok lo uso para mostrar mi día a día, el club, las instalaciones, la gente lo ha recibido bien. Me da gusto que a ellos mi contenido les esté agradando y que la gente se siente identificada conmigo y con el club, donde estoy muy feliz y espero seguir mucho tiempo.

¿Cuántos seguidores tiene?

Ya 1.7 millones.

De los videos que más me ha gustado y servido es el vestuario espectacular que tiene el Mercedes Benz..

Y tiene varios. Al principio estábamos utilizando uno más grande por el tema de la pandemia y la separación, ahora estamos en el nuestro. Pero en general es un estadio de primer mundo, por lo mismo el más caro de todo el mundo. Tiene una estética muy bonita y por dentro es espectacular. Para mí es el mejor del planeta, he tenido la bendición de jugar en muchos estadios en Rusia, Europa y en todo el continente y el Mercedes Benz para mí es el más bonito. Puedes darte cuenta en las instalaciones lo que representa el Atlanta a nivel no solo de EUA sino continental, es una de las razones por las cual tomé la decisión de venir a este gran club.

¿Tiene a alguien que le grabe este contenido, alguien que le escriba el guión para esto?

No. En general soy yo el que tengo las ideas y me grabo. Es sencillo, ya con toda la tecnología que tenemos se puede hacer. Hay un jugador que me apoya, pero no quiere que revele su nombre, pero son videos sencillos, prácticos. La gente a veces no imagina lo que ocurre en el fútbol, mucha gente me pregunta cosas como los tenis, si tenemos uno por partido, como los mandan. Para nosotros es normal, pero la gente dice; yo no sabía eso. Me agrada que les esté interesando, por eso trato de mostrarles la vida dentro del fútbol y las instalaciones, lo seguiré haciendo mientras el club me lo permita, porque hay cosas privadas que no pueden salir. Pero en general he subido cosas sencillas que se pueden saber.

¿El video que más conflicto o interacción le ha generado?

Fue uno que hasta me dijo mi compañero que nunca se lo imaginó. Fue cuando terminando de entrenar, cada uno agarra sus botines, cada país es diferente, en Tigres uno dejaba su ropa y botines y el utilero los agarraba y llevaba a lavar. Aquí es diferente, aquí tu terminas de entrenar, te los quitas antes de entrar al vestidor, los lavas y metes a una máquina que sirve para secarlos y ya después te vas. Aquí es diferente la cultura, ese video ha tenido más de 17 millones de reproducciones y 2 millones de likes.

¿El más polémico el del carro (Lamborghini Huracan EVO 2020 blanco) porque lo vi en varios medios en México. ¿No entendí el impacto?.

En México he sido criticado por el último toque y los centros. He sido bendecido, he estado en los mejores equipos y selección y alguna gente a lo mejor no se imaginó que tuviera para comprarlo. No sé, fue muy viral, a lo mejor dijeron; como no sabe terminar las jugadas no ha de ganar bien y no se lo puede comprar. No sé por qué, pero fue un post que dio mucho de qué hablar y después traté de andar con bajo perfil porque mucha gente me apoyó, pero no quiero dar esa idea de tener coches lujosos y gastar el dinero. He sido una persona que me ha gustado inculcar a las personas y los niños que hay que invertir porque el fútbol es corto, son 10 o 15 años si Dios lo permite estando sano y hay que invertirlo bien. A lo mejor sacar este tipo de post los niños digan yo quiero uno en lugar de tener casas, apartamentos, yo ya los tengo. Lo hice, pero ya no me gusta meterme en ese tipo de polémicas.

Con el tiempo se va a prendiendo qué se puede publicar y qué no. Es complicado el mundo de las redes...

Yo lo hice con las mejores intenciones de bromear y dar un mensaje relajado, algunos lo tomaron bien y otros mal, pero así son las redes. Me deja la experiencia de en la próxima abstenerme y guardarlo para mí.

Un mensaje para los jóvenes que lo siguen y piensan que la vida de un futbolista es fácil, pero no saben que hay un trabajo de muchos años...

Que bien que lo comentas, es un sueño, una bendición grandísima y todos los días le doy gracias a Dios por permitirme tener este trabajo, pero no lo tomo como trabajo, si te pagan por hacerlo, pero es lo que más te gusta hacer, es como un hobby. Pero viene un trabajo enorme desde chico, recuerdo que a los 14 o 15 años, mis amigos decían que iban a los 15 de esta, a la fiesta y yo me quedaba en casa. A los 17 iban de viaje y yo me quedaba en pretemporada con doble sesiones. Es una etapa difícil, pero viene la recompensa, que es ser jugador de primera división, que la gente te ubique y te reconozca. Yo de chiquito cuando un jugador no le daba un autógrafo a alguien o se negaba una foto dije, nunca voy a ser así, sea famoso o no voy a atender la gente por igual y seré allegado a ellos. Gracias a Dios he estado haciendo las cosas bien en el fútbol, tengo mucho que dar, pero la afición ha sido importante, los trato como siempre quise que me trataran, porque son los que nos van al estadio, que compran nuestras playeras y ven los partidos. Todo eso que viví de niño trato de inculcarles a las nuevas generaciones, que es una bonita carrera, pero requiere muchos sacrificios.

Me sorprende como en Atlanta la gente lo apoya. Quizá tenga más seguidores que en México...

Creo que es de cultura, amo mi país con todo mi corazón, pero acá la cultura es más respetuosa, no se meten tanto con el jugador. En México se meten contigo, con la familia, aquí son mas respetuosos. El equipo va perdiendo o empatando y te siguen alentando, termina el partido y te aplauden hayas ganado o perdido, ven el esfuerzo y reconocen lo que has hecho. Eso está espectacular, yo estoy muy contento, tomé una decisión acertada. Siempre dije que los tiempos de Dios son perfectos, me puso en el lugar indicado. En ese aspecto Estados Unidos tiene otra cultura, no digo que en México esté bien o mal, pero acá si es más respetuosos y no se meten con el jugador, lo apoyan.

Para muchos es el sueño americano jugar aquí por las comodidades que da la Liga. Pero para los mexicanos sería como un puente pensando en otras aspiraciones. ¿Como lo ven ahora mismo la MLS?.

Yo en lo personal lo veo como una liga que ha crecido muchísimo, muy competitiva, que te da el salto a Europa más directo aún estando en México. Muchos lo han dicho que es más fácil ver la MLS que la Liga de Mexicana y lo ha dicho Mourinho, Guardiola. Han venido jugadores de renombre y calidad, ha crecido en muchos aspectos, lo veo muy fuerte y física a comparación con lo que pueden pensar, está a la par de la mexicana y muy pronto, por lo que rodea la infraestructura y economía, va a superar no solo a México sino a todo el continente. El tema de estadios, fútbol, económico, estilo de vida es de primer mundo, está creciendo. Yo la valoro mucho, estoy agradecido con Atlanta y Estados Unidos por la posibilidad. Ojalá cada vez más mexicanos puedan venir acá, la comunidad latina es enorme y sería muy bueno para todos.

La gente está expectante del juego del sábado. Un amistoso que ante Honduras no tiene nada.

Ja, ja, Muchas patadas. Hay mucha rivalidad, a pesar que es un amistoso te aseguro, yo que he estado en la selección mexicana, queremos ganar sí o sí e imagino que los hondureños también. Va a ser un partido muy intenso. Habrá mucha gente, aquí hay una comunidad mexicana gigante e imagino que hay muchos de Honduras. Va a ser un lindo espectáculo, un buen ambiente en el estadio y que sea un partido con paz dentro y fuera de la cancha. Que dentro del terreno de juego que sea intenso y buen juego.

Ahora toca ponerse la playera de hincha...

Qué más quisiera estar dentro del campo ,que es lo más lindo que te puede pasar, ponerte la camiseta de México y representar a tu país, pero ahora me toca hacerlo como aficionado. Obviamente siempre quiero que les vaya bien, que hagan buenos partido y que puedan ir al mundial y que lo más importante; pasar ese cuarto partido y jugar el quinto y hacer historia. Está la selección, el entrenador y la capacidad, pero paso por paso; primero Honduras, luego Copa Oro y después las eliminatorias.

¿De la mano del Tata tienen esa aspiración?

Hemos tenido grandes entrenadores desde Lavolpe, Mejía Barón, Herrera, Osorio y no se nos ha dado. Hacemos grandes fases de grupos, en la anterior le ganamos a Alemania a Corea y contra Brasil nos tocó perder. Nos ha faltado dar ese paso y creo que ya estamos a punto. Contra Holanda estuvimos a minutos, íbamos ganando y en instantes nos dieron la vuelta. Creo que cada vez la Selección está mas madura, tiene enormes jugadores, un gran entrenador que ha dirigido a los mejores clubes del mundo y tiene esa experiencia para transmitirla al futbolista. Porque mucha gente puede pensar que es mental, pero nada que ver porque el futbolista mexicano es muy arriesgado, atrevido con mucho valor y nos ha faltado esos pequeños detallitos para dar ese brinco".

Esperamos estar juntos en ese mundial...

Creo que Honduras, México, Estados Unidos y Costa Rica pueden ser los prepresentantes. Ojalá que así sea.

Su mensaje para los hondureños que lo siguen...

Sí, hay muchos que me siguen. Mandarles un gran saludo y agradecer muchísimo su apoyo. Sé que les dolió ese gol que tuve que meter para romper esa sequí, me da gusto que me siga mucha gente de Honduras en Tik Tok, vean los partidos del Atlanta United, se van a enamorar del equipo .Les mando fuerte abrazo y mucho éxito en las eliminatorias.