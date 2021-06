Alberth Elis llega a San Pedro Sula e inmediatamente se traslada al hospital para ser operado de su rodilla izquierda

El joven delantero hondureño Alberth Elis arribó este viernes a San Pedro Sula procedente de Estados Unidos después de ser liberado por el cuerpo técnico de la Selección de Honduras en Atlanta tras sufrir el domingo ante Costa Rica una lesión en su rodilla izquierda.

El padre de Alberth fue el encargado de recogerlo en el aeropuerto Ramón Villeda Morales y trasladarlo inmediatamente a un hospital privado de la ciudad para que pudiera ser intervenido por el médico Óscar Benítez quien le realizará una limpieza y artroscopía en su rodilla.

Según el resultado de la resonancia magnética que le practicaron, se trata de una lesión en el menisco de cuerno posterior de lado derecho de la rodilla, el menisco medial y ligamento están bien, confirmó a DIEZ Óscar Benítez.

Alberth Elis también llegó a traerlo su joven madre Yohani Martínez quien lo acompañó hasta el hospital. El atacante llegó sin problemas caminar y tras cirugía, tampoco necesitará muletas.

"Ya el doctor Benítez habló (en Diario DIEZ) de lo que tengo, no es mucho y espero estar listo para la Copa Oro, traté de venirme lo más rápido para poder estar a tiempo en la competencia", explicó Elis al tocar suelo catracho al medio día.

Elis ratificó que el club otorgó el permiso a la Federación de Honduras para realizar la microcirugía en San Pedro Sula y espera estar en las canchas en tres semanas.

Respecto al nivel que mostró la H en el Final Four, Elis cree que "vamos mejorando, lo importante es llegar bien a la eliminatoria, lo mas valioso es la evolución y lo que estamos demostrando", indicó.

También le da su apoyo a Choco Lozano, delantero objeto de críticas en estos días por un fallo frente al arquero en el partido ante Estados Unidos: "Es normal para un delantero, si fallas te critican y si anotas te alaban, es lo lindo del fútbol, Choco es un gran jugador, por eso está donde está y lo importante es que siga trabajando como viene", respaldó.

Sobre su futuro no dio pistas, ya que "por ahora lo importante es recuperarme y en estas semanas puede que salga algo bueno y aprovechar la oportunidad, hay varios equipos interesados", se limitó a decir.

LLEGARÍA SIN PROBLEMAS A COPA ORO, PERO...

Óscar Benítez dijo a DIEZ que cree no habrá problemas para que juegue la Copa Oro, pero "no lo voy a arriesgar, hay que cuidarlo, lo necesitamos y si veo que no puede llegar le diré, pero no vamos a correr".

Benítez también aclara que inicialmente le dijo a Elis que se fuera a operar a Portugal con su equipo, pero el cuerpo médico de la Bicolor solicitó autorización al club europeo para hacerla en Honduras: "Se pidió permiso, yo lo mandaba a operar a Portugal porque ahí pertenece, pero el doctor Toledo solicitó la autorización y ellos accedieron a la cirugía, nosotros respetamos esa parte, somos profesionales y lo que queremos es ayudar".