Buba López y su conmevodor mensaje a Alex Güity tras su debut: "Muchos dirán que es suerte"

El infortunio se puede convertir en gracia en muchas ocasiones, tal como sucedió la noche del sábado en el amistoso entre Honduras-México donde por la lesión del portero titular de la H, otro guardameta más debutó con la Bicolor mayor.

Luis "Buba" López abandonó el terreno de juego al minuto 60' de partido tras presentar molestias en su muñeca derecha, siendo sustituido por el arquero del Olimpia, Alex Naid Güity, quien suplía en el segundo puesto a Erick Menjivar por lesión.

El joven de 23 años fue convocado a esta gira por Estados Unidos para prepararse de cara los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se espera que sea el portero estelar de Honduras, misma con la que debutó a nivel absoluto ante el conjunto azteca frente a 70 mil aficionados en el Mercedes Benz de Atlanta.

Ante ello, Buba se pronunció en redes sociales donde dejó un conmovedor mensaje a su pupilo Güity, quien ha realizado sus debuts a nivel mayor, Olimpia y Selección Nacional, por lesiones de los porteros titulares en pleno espectáculo.

"Qué orgulloso y contento me siento por usted hermano, muchos dirán que es suerte, yo estoy seguro que es la gracia de Dios que lo acompaña. Muchas felicidades por el debut y aunque me hubiese gustado que fuera en circustancias diferentes, no dejo de alegrarme. Que vengan más bendiciones. El 'Riki' de la gente", publicó Buba en su cuenta de Instagram.

Alex, muy alegre, le respondió a su maestro en la portería con mucha admiración, a quien le agradeció su apoyo y aseguro que es un privilegio trabajar junto a él.

"¡Muchas gracias, hermano! Gracias por su apoyo, sus consejos y su forma de ser. ¡Eso lo hace aún más grande de lo que es! Para mi es un privilegio poder compartir con usted porque lo admiro como portero y como persona. Lastimosamente me toco entrar por una lesión suya. Dios lo bendiga grandemente junto a su familia en todo", dijo.