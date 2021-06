André Marín se suelta: ''México no disparó a portería en todo el partido ante un equipo de bajo nivel como Honduras''

Honduras y México no se hicieron daño en Atlanta y empataron sin goles. Tal como lo dijo el entrenador Gerardo Martino, su equipo no atraviesa el mejor momento desde su llegada, ya que de los tres últimos partidos ha cosechado un triunfo ante Costa Rica (por la via de penales), derrota contra Estados Unidos por la final de la Liga de Naciones y el empate ante la Bicolor en amistoso.

Encuesta: ¿Quién fue el mejor jugador de la selección de Honduras?

Esta imagen de la escuadra azteca ha inquietado a los aficionados y periodistas mexicanos, que le exigen al 'Tri' arrasar con todos los equipos de la próxima edición de la Copa Oro y ganarla.

André Marín, analista de Fox Sports, dio su punto de vista para Marca Claro sobre el andar de México luego de no poder vencer a la 'H'. Según cuenta, la selección mexicana es preocupante porque no le disparó en ninguna ocasión a Honduras, al que considera un equipo de bajo nivel.

''México empató a cero goles contra Honduras y con 70 mil personas, qué negocio. Cuando a veces pensamos que están exagerando con la exposición que le dan a la selección mexicana en la Unión Americana, llegamos a la conclusión y, nos seguimos sorprendiendo, de que es un fenómeno social y mediático impresionante'', arrancó el polémico periodista.

''Lo que habrán facturado ayer con este México-Honduras, un típico partido de Concacaf y de muy baja calidad'', señaló Marín, antes de aclarar el siguiente paso del combinado nacional. ''México está obligadísimo a ganar la Copa Oro sí o sí... sin pretextos'', apuntó.

Posteriormente se preguntó qué le está pasando al 'Tri', porque le cuesta marcar goles y argumentó que podría ser el calendario de los jugadores en sus respectivos clubes de Europa.

La reacción del 'Tata' Martino tras empatar contra Honduras

''Es increíble que se hable del centro delantero de la selección mexicana, cuando el problema es que no se le genera ocasiones al delantero. La realidad es que el equipo mexicano ha perdido el gol'', manifestó.

Marín dio un dato que pone en suspenso a los dirigidos por el 'Tata' Martino. ''El dato dramático de México contra Honduras es que durante 90 minutos, México no disparó a portería una sola vez en todo el partido. Es dramático para una selección mexicana que jugó contra un equipo de bajo nivel como lo es Honduras''.

Por último señaló que los aficionados llegaron al estadio porque querían volver a compartir con su selección y verla ganar. Además dijo que comenzaron a captar el mensaje para evitar el grito homofóbico, pues contra Honduras los guardametas no fueron insultados.

''Del partido de ayer en Atlanta, los organizadores y la gente, que afortundamente no le gritó al portero hondureño cuando iba a despejar, parece que están entiendo toda la campaña que se ha montado en torno al famoso grito'', comentó.

''La gente estuvo feliz y necesitada de sentirse un poco cerca de su patria con un partido de fútbol. Empate a cero contra Honduras. México está obligado a ganar la Copa de Oro. Y aunque me critiquen, yo sigo pensando que México es el gigante de la Concacaf''', cerró.