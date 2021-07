Controversia en DIEZ TV por ausencia de 'Choco' Lozano en la H: "Le tuvo miedo al éxito en la Copa Oro"

Fabián Coito giró este miércoles su convocatoria para la Copa Oro 2021 sorprendiendo con la ausencia y presencia de varios futbolistas que no estaban contemplados en el radar.

Uno de los casos más sonado, fue la del delantero del Cádiz de LaLiga, Antony Lozano, quien habría optado por quedarse en su club para completar la pretemporada previo al inicio de LaLiga.

En DIEZ TV se debatió sobre el asunto y según Jorge Fermán, "para mí Choco hizo una 'Keylor Navas', se safó de la Copa Oro, el hombre estaba considerado y va a jugar, el Cádiz lo anunció. Ahora será más criticado porque no quiso jugar la Copa Oro, no quiso asumir la responsabilidad, no quiso el reto. Le tuvo miedo al éxito en la Copa Oro; desde que viene en el avión ya viene predispuesto que si falla una, ya vienen los memes. Él mismo pidió quedarse fuera".

En el caso de Georgina Hernández respondió que "-¿estás seguro que por ahí va la cosa, o que realmente Coito se dio cuenta que Choco Lozano es puro nombre? -hablemos las cosas como son, es puro nombre y no mete miedo en la delantera. Se cree hecho porque está en España".

También comentaron sobre el llamado de Félix Crisanto, uno de los presentes que ha causado controversia por su ausencia seis meses debido a una lesión.

Hernández consideró que "me parece que es una apuesta de recuperar un talento que venía bien, lastimosamente en su regreso al país fue mal manejado por Motagua. Estábamos perdiendo a un jugador".

Honduras debuta el próximo 13 de julio ante Granada en la Copa Oro donde comparte el Grupo D junto a Panamá y Catar.