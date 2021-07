Bryan Ramos, el portero que creció en la sede del Real España que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio

Bryan Ramos fue uno de los nombres poco conocidos en la lista de 22 jugadores que estarán en los Juegos Olímpicos. El joven portero de 19 años que pertenece al Real España logró meterse en la lista final tras extenderse de 18 a 22 integrantes.

La historia de Ramos es similar a la de muchos futbolistas que les llega una oportunidad gracias a su trabajo. El cipote había venido trabajando en un intenso trabajo con la Selección Sub-20 bajo el mando de Reynaldo Tilguath, pero al cancelarse estas competencias por el Covid-19, dio el salto a la Sub-23 gracias a su calidad.

Josué Reyes, preparador de arqueros que tuvo Real España en los últimos cinco años es el que irá a los Juegos Olímpicos con Honduras y conoce las capacidades de Ramos. Esto hizo que el entrenador Miguel Falero lo sumara al grupo porque viene con rodaje trabajando en los aurinegros y dejara a un lado a Enrique Facussé que no tiene club.

Ramos debutó en primera división en febrero del 2020 con Real España en un partido frente a Lobos UPN en el Morazán bajo el mando de Ramiro Martínez. Allí demostró que tiene capacidad para ocupar ficha en el primer equipo y ahora se mantiene en los aurinegros junto al “Buba” López y Michaell Perelló, los dos guardianes de selección.

Ramos llegó a los 11 años a Real España, pues creció apenas a unas tres cuadras de la sede del Real España en la colonia Luisiana de San Pedro Sula. Llegaba caminando todos los días con sus tacos bajo el brazo para ir haciendo carrera. Este sacrificio ahora tiene un pago y es que tendrá la posibilidad de llegar a unas olimpiadas.

El portero Bryan Ramos junto a su familia en la cancha del estadio Morazán cuando debutó en primera división con Real España. Foto archivo DIEZ

El entrenador Miguel Falero explicó que su llamado para él no fue sorpresa, pues sabe que viene trabajando en el proceso Sub-20 que dirigía Reynaldo Tilguath y junto a Alex Güity del Olimpia y su compañero Michaell Perelló de la Máquina defenderá la portería de la Bicolor en Tokio 2021.

“Bryan Ramos venía trabajando en su equipo (Real España), es un jugador muy joven, tiene participación en primera con el plantel principal, también en reservas y al no haber competencia para Enrique Facussé se cortó el proceso al no estar trabajando en su Universidad no le permite llegar en ritmo. Indudablemente sin estar en competencia es difícil y esa es la razón de estos llamados”, explicó Falero.

Ramos le ganó la partida a otros arqueros que formaron parte de este proceso Sub-23 como Luis Ortiz del Marathón quien tomó una decisión de quedarse en Estados Unidos, pues era uno de los que siempre formó parte de los microciclos, junto a él, también a Jordy Castro de Lobos UPN, uno de los guardianes que tiene la edad para ser olímpico.