Fabián Coito aclara por qué no convocó a Andy Najar y la evolución de la lesión de Alberth Elis

La Selección de Honduras cumplió hoy unnuevo entrenamiento de cara a la Copa Oro 2021, competencia que comienza para la "H" el próximo martes cuando nos midamos a Granada, la escuadra más modesta del encuadre que se comparte con Panamá y Qatar.

Previo al viaje de mañana rumbo a Houston, Estados Unidos, el técnico uruguayo que está al mando de la mayor hondureña, compareció en conferencia de prensa para hablar de varios tóicos, uno de ellos, de Andy Najar y de Alberth Elis.

El tema físico de la selección: "Se ha hecho hincapié un poco en la parte física porque gran parte de jugadores venían terminando temporadas y pensando en lo que teníamos por delante aprovechamos para hacer una preparación, trabajamos la parte táctica pero también le dimos espacio. La preparación en definitiva es la clave para obtener cualquier resultado deportivo".



La ilusión en la Copa Oro: "Creo que el punto de vista del rendimiento seguir lo que ha sido este año luego del 2020 bastante negativo para todos, retomar lo que fue el final del 2019. Desde el punto de vista del rendimiento, la consolidación desde ese crecimiento y plasmarlo en lo deportivo en la competencia, esto es una competencia y se trata de ganar partidos de fútbol, con convencimiento y creyendo en la idea, con una buena preparación y confianza en nuestro potencial para plasmarlo en los partidos. Las expectativas a veces nos distraemos en pensar cosas a futuro cuando la concentración nuestra tiene que estar en la preparación de los próximos objetivos que tenemos que son estos tres compromisos que tenemos. Nos hemos preparado para poder llevar adelante una buena idea y tener ese convencimiento y credibilidad de nuestras posibilidades para poder revertir situaciones si así lo desea el juego. Tenemos ilusión de hacer un buen torneo, por los futbolistas, por la preparación, por la idea, por el grupo, ellos saben que es importante el rendimiento de la selección nacional por la gente. Nostros estamos muy ilusionados en hacer una gran Copa Oro".





El estado actual de Alberth Elis: "Es un jugador muy importante... determinante en los partidos, lo cual no quiere decir que sean responsabilidad de él los resultados deportivos, pero es un jugador que condiciona el juego de nuestro equipo y el de los rivales por su nivel actual. Está mejor de lo que pensábamos, no me animo a decir que llegue al cien por cien para el primer partido, tiene una genética muy buena de un atleta, nos va sorprendiendo con la evolución que va teniendo, no me animo a descatarlo pero está mejor de los plazos que nos habíamos propuesto, pero no estoy seguro de que llegue en las mejores condiciones para el primer partido y ahí vamos a tomar la decisión porque el objetivo es seguir creciendo sin compreter el físico ni la salud de ningún futbolista. Nos quedamos con él preparando la Copa Oro justamente para estar muy cerca y ayudándolo en la recuperación para que llegue bien al momento que pueda estar en el campo".



La ausencia de Andy Najar: "Cuando él no pudo estar en el Final Four porque todavía venía en plena recuperación, decidimos en esas fechas que estuviera en Copa Oro, hemos hablado mucho con él, con el club, que ha sido el factor grande que le ha permitido a Andy nuevamente ir acercándose al nivel que todos queremos y que esperamos. Todavía sigue arrastrado algunas situaciones post partido que no harían posible que esté en el mejor rendimiento para la Copa Oro. Siempre quiero futbolistas que estemos seguros del momento, no era la mejor situación expuesto por el club y por eso no lo convocamos, la idea nuestra era contar con Andy pero seguramente y ojalá siga su evolución desde el punto de vista físico porque en lo futbolístico ya lo está logrando y poder contar en el futuro con Andy".



Ever ha estado ausente en los entrenamientos: "Ever tiene un temita en la espalda que prefiero sea la sanidad que se manifeste con respecto al tema de Ever Alvarado".

La Copa Oro no es de experimentos: "Experimentos y pruebas no, lo que sí es darle la posibilidad a algunos futbolistas que habitualmente no juegan que eso es lo que pasó puntualmente hace dos años en la Copa Oro, era un torneo que nos servía sí para mirar rendimiento de varios futbolistas pero en este momento no, sí hemos apuntado a hacer un recorrido que queremos llegar de la mejor manera a septiembre pero no comprometiendo la Copa Oro. Hemos optado paraalgunos futbolistas hagan su pretemporada y lleguen en buen ritmo de comopetencia a septiembre eso no quiere decir comprometer la Copa Oro".

Recuperó a Félix Crisanto: "El tema de Félix es diferente, es un futbolista que los rendimientos en la selección han sido muy buenos, primero nos encargamos del ser humano, de la persona, nos hablábamos y teníamos mensajes con Félix de cómo seguía su evolución, cómo estana su preparación, su lesión en qué momento estaba. Pasó por momentos difíciles porque no había un diagnóstico único, y una decisión de qué manera se encaraba esa lesión, se definió y comenzó su recuperación y le ayudamos en cuanto a su vuelta a ser jugadores de fútbol. La selección le abrió las puertas y recuperamos a un futbolista que a medida iba pasando su recuperación íbamos observándolo y la verdad que cuando comenzó todo esto pensé que no íbamos a contar con Félix en la Copa Oro, ha hecho una base de trabajo muy buena, absolutamente no siente nada de la antigua lesión, todo lo que pueda quedar por recuperar al Félix Crisanto que todos deseamos es puramente fútbol, juego, y seguro que va a llegar con falta de competencia pero también nos va a servir para recuperar a ese futbolista, para mi gusto, un jugador de beunas condiciones e importante para la selección".