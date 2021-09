Amado Guevara y su análisis en DIEZ TV: "Estos puntos de visita son los que te pueden clasificar al Mundial"

Amado Guevara es voz autorizada para hablar de la selección de Honduras en una eliminatoria y es debido a su amplia experiencia en estos procesos que lo ha hecho valorar de gran forma este punto obtenido por la H en Toronto donde igualó 1-1 ante Canadá, escuadra que llegaba con una de sus mejores generaciones de su historia.

El 'Lobo' en su análisis en DIEZ TV destacó a Luis López por encima de otros futbolistas como Kervin Arriaga, Andy Najar y Bryan Moya, además de cómo afectó la salida de Alex López en el funcionamiento.

"Estoy muy contento con el accionar de la selección, estos puntos son los que te pueden clasificar al Mundial, hay que valorarlo por todo lo que encerró la selección y el inicio difícil que teníamos y en la previa lo hablábamos, pero son puntos de oro", inició elogiando.

CANADÁ, SORPRENDIDO CON EL 11 DE HONDURAS





Lo que mas destaco es la personalidad del equipo; llegó, se paró y mantuvo ese orden. Las dos líneas de mediocampistas hicieron lo que tenían que hacer que era quitarle la pelota a Canadá.

Al inicio estábamos confundidos con esa alineación y Canadá no se encontraba porque lo limitamos, le quitamos la pelota, los espacios y cuando hacíamos esas posesiones largas a ellos les dolía mucho y con los espacios que dejaban se aprovechaban con los oportunidades que se tuvieron y si vemos a los 20-25 minutos John Herdman cambia su sistema porque pasó de un 4-3-3 a un 4-4-2 y eso lo ocasionó el accionar de Honduras porque hizo un buen trabajo, es un resultado merecido.

APRENDER A SUFRIR

Ya en el complemento era lógico esperar que ellos se recompusieran y fue un segundo tiempo más de sufrimiento, pero en este tipo de torneos hasta eso hay que aprender, a sufrir y hoy sufrimos, pero supimos manejar ese sufrimiento, no caímos en la desesperación y manejó el resultado cuando tuvo que hacerlo.

EL IMPACTO EN LA SALIDA DE LÓPEZ





La salida de Alex nos restó en la posesión de la pelota, él estaba cayendo bien a las espaldas de Atiba Hutchinson y Eustaquio obligando a los centrales a salir y el caso de Rigo Rivas y Edwin Rodríguez que aprovechaban esos espacios con el buen manejo y técnica de López, por eso resentimos su salida.

DESTACA A BUBA LÓPEZ





Me quedo con el trabajo en equipo, si me toca resaltar es la unidad, el esfuerzo, el respaldo porque no dejaban una pelota por perdida, siempre respaldando al compañero, ustedes mencionan Kervin Arriaga y Andy Najar, pero yo a Buba López porque fue excepcional en momentos puntuales, pero ellos estuvieron un escaloncito arriba sin restarle méritos al trabajo de Bryan Moya

LAS LECCIONES PARA MEJORAR





Siempre hay situaciones que corregir y nos los llamaría errores, estamos hablando del gran trabajo de Andy Najar por el lado derecho, pero muchas veces fue superado y sabemos la calidad de Alphonsio Davies porque hubo dos llegadas a línea de fondo donde afortunadamente no encontró una pierna canadiense en esos rezagos que hacía, hay que ver los respaldos que se deben hacer porque el central debe ir a apoyar o uno de los mediocentros, hay cosas que corregir y las van a corregir por la exigencia de la competencia.