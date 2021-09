Amado Guevara responde a seguidores de DIEZ: "Hay muchos aspectos favorables que me hacen soñar con el triunfo"

Amado Guevera, analista experto de DIEZ, respondió a todas las preguntas que le hiceron los seguidores sobre el rendimiento de Honduras en este arranque eliminatorio. "El Lobo" dio su opinión en un Facebook Live patrocinado por Claro Honduras.

El ex capitán de la selección de Honduras se le hicieron varias consultas con respecto al partido de Estados Unidos que se juega este miércoles por la noche en el estadio Olímpico y otros temas relacionados con la actualidad de la Bicolor.

Por Jorge Ponce: Al no estar Alex López, ¿quién es el llamado en hacer los pases de profundidad? ¿quién es el sustituto de Edwin Rodríguez?

Alex es una baja sensible. Contra Canadá, una vez López salió, entró Quioto, la estrategia cambió y Edwin pasó a la mediacancha, él sería el sustituto ideal pero aún no está en condiciones. Hay más variantes, está Jonathan Rubio y Moya.

Por Jiosé Gabarrete: ¿Crees que el factor horario afecte?

Al principio dije que tenía tres aspectos importantes por lo que miraba favorable el panorama para la Selección porque primero regresamos a casa y segundo a nuestro fortín donde a los rivales les ha incomodado el ambiente y cancha. Lo del horario es un factor que puede influir, en lo personal creo que unas horas antes hubiera sido mejor, 5 de la tarde por ejemplo, pero puede ser que no afecte tanto.

Por Blanca Duarte: ¿Qué te pareció los partidos de la H en los dos juegos previos?

Fueron dos caras diferentes. Contra Canadá muestra aspectos importantes, buen posicionamiento y posesión de balón y contra El Salvador el resultado es bueno siempre y cuando ganemos a Estados Unidos ya que habríamos arrancado dos puntos como visitantes.

Por Ikki Hernández: ¿Cuál sería el once ideal para enfrentar a Estados Unidos?

Eso le corresponde más al profe, a nosotros nos toca esperar lo que decida.

Joel Hernández: ¿Qué tan probable sería que Honduras gane?

Las posibilidades son bastantes altas por muchos aspectos, sobre todo porque somos locales y enfrentamos a un rival que ya sabemos cómo viene, con presión por puntos y por situaciones fuera de los futbolístico y las bajas. Hay muchos puntos favorables que nos pueden servir y me hace soñar con el gane.

Por Garífuna Santiman: ¿Cuál debe ser la posición del Choco Lozano?

Él tiene ese punto favorable que puede jugar de nueve o como media punta y tirado a un costado. En lo personal me gustaría que lo utilizarían como segunda punta.

Por José Dominguez: ¿Sientes que veremos la mejor versión del Choco y Romell Quioto?

Quioto no llegó al cien por ciento físicamente. Con los minutos que tuvo ante Canadá y El Salvador esperemos llegue con más ritmo en el próximo duelo; calidad no vamos a refutar porque ya sabemos sus condiciones y lo que significa en el ataque hondureño y para el equipo, ojalá nos dé una de sus mejores versiones.

Por Wilmer León: ¿Crees que Andy Najar sea titular?

Según lo que dijo el profe en la conferencia creo que sí será titular, es de los futbolistas que no jugó el domingo anterior pensando en este choque ante Estados Unidos, pienso que sí será del 11.

Dennis Daniel Delcid: ¿Y Arriaga crees que regrese al equipo titular?

Contra Canadá lo hizo bien al igual que Deiby, son dos de los jugadores que hizo descansar el domingo pensando en este juego. Arriaga tuvo unos minutos contra El Salvador, pero no tuvo un desgaste grande.

G Cruz Hernández: ¿Debe salir Honduras con tres delanteros estando en casa?

Casi siempre lo ha hecho. Lastimosamente para esta triple fecha no los tenemos, pero si recordamos en los últimos años ha sido Quioto por izquierda, Elis por derecha y Lozano en el centro, pero las lesiones de Elis y Quioto lo dificulta, no sé si lo haremos ante Estados Unidos, hay jugadores para hacerlo, pero en muchos encuentros lo hemos hecho y han sido buenas presentaciones.

Ariano Medina: La H en casa es invencible, los números son brutales.

Es nuestro fortín, entre los aspectos favorables no solamente es que volvemos casa, sino que vamos a nuestro fortín por historia y a los rivales les incomoda esas cosas, tengo mucha confianza y espero que todos tengamos esa misma fe que tengo del triunfo.

Por Joel Ferrera: ¿Qué crees que pasaría con el futuro del profe Coito si perdemos ante Estados Unidos?

Es un tema que hoy por hoy no debemos enfocarlo, hay que pensar en ganarlo, ser positivos, después lo que suceda corresponde más a la parte administrativa, con todo respeto, no deberíamos tocarlo.

René Barahona: ¿Crees que Maynor Figueroa debe seguir siendo el líder de la defensa? Está llegando tarde a la marca.

Tengo una opinión de mucho respeto hacia Maynor, primero porque es el capitán, es el líder, lo conozco como persona, profesional y la experiencia de él tiene mucho valor en este tipo de torneos y se necesita, entonces mientras el profe lo siga considerando y él tenga el deseo, hay que seguirlo disfrutando. Maynor es una pieza clave y por eso lo siguen convocando y le dan esa responsabilidad de ser capitán.

Samuel Isaac Trejo: ¿Quién crees que se perfila para ser el nuevo Amado Guevara de la selección?

Ja, ja, ja. Hoy afortunadamente Honduras tiene jugadores que si bien es cierto, con características diferentes a las que yo tenía, el país no deja de producir ese talento, quizá el liderazgo y la madurez sean diferentes a las de ahora, pero sí tenemos a esos futbolistas que pueden cumplir esa función que hacía y por qué no, hacerlo mejor, pero hay futbolistas importantes, interesantes y que ojalá nos den cosas nuevas que le aporten a la Selección.

Lucía Aragón (Esposa de Amado): Lobo, ¿usted cree que el hecho que la vieja guardia de la selección de EEUU haya comentado lo difícil que es jugar en el Olímpico afecte a los jóvenes que actualmente militan en la selección?

¡Qué boca, qué boca! Ja, ja. ja. Cuando escucho a la vieja guardia como dice mi queridísima, definitivamente a la nueva generación le debe preocupar igual que cuando nosotros podamos comentar lo difícil que ir a EEUU o al Azteca, me imagino que los jóvenes de hoy prestan atención, ¿puede influir? sí, pero al mismo tiempo los puede preparar porque ya vivieron una experiencia en el Cuscatlán y este ambiente en el Olímpico, no será igual porque en Honduras es diferente, pero llegan con esa imagen del Cuscatlán, entonces me imagino que los escuchan y conociendo su idiosincrasia tomarán en cuenta estos consejos de estas ex figuras.