El tuit de David Faitelson tras la penosa derrota de Honduras ante Jamaica en el estadio Olímpico

La Selección de Honduras sufrió una penosa derrota 0-2 ante Jamaica en el estadio Olímpico y los mensajes en las redes sociales no se hicieron esperar.

Uno de ellos fue del periodista mexicano David Faitelson, quien desató los comentarios con su tuit.

"Honduras quiere ver el Mundial por televisión...", escribió el comunicado mexicano y en instantes recibió más de 1,600 me gusta, más de 140 retuits y más de 100 respuestas.

El camino a Qatar 2022 se puso cuesta arriba para la Bicolor, que solo sumó tres puntos de 18 disputados.

La "H" cayó al último lugar del octagonal de Concacaf con 3 puntos, mientras que los jamaiquinos con séptimos con 5 unidades.

La Federación de Honduras tras el encuentro analizando el futuro del banquillo catracho. Fabián Coito ya no seguirá al mando y ya se barajan nombres como Pedro Troglio, Diego Vázquez y Héctor Vargas.

Los 8 partidos que le restan a Honduras en el octagonal

Honduras vs. Panamá (12 de noviembre)

Costa Rica vs. Honduras (16 de noviembre)

Honduras vs. Canadá (26 de enero)

Honduras vs. El Salvador (29 de enero)

Estados Unidos vs. Honduras (1 de febrero)

Panamá vs. Honduras (23 de marzo)

Honduras vs. México (26 de marzo)

Jamaica vs. Honduras (29 de marzo)