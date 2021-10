Alberth Elis: "Estamos decepcionados por lo que pasó ayer pero vamos a seguir luchando"

El delantero del Girondins de Burdeos de Francia, Alberth Elis, declaró a su salida del país que no se explica qué está pasando en la Bicolor que ahora tiene a Honduras al borde de la eliminación de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Qué puedo decir... Vamos a luchar hasta el final", comenzó diciendo el seleccionado que no quiso hablar de la salida del técnico Fabián Coito de quien se limitó a explicar: "Yo solo soy un jugador, no puedo hablar de eso, estamos decepcionados por lo que pasó ayer pero es parte del fútbol y vamos a seguir luchando", afirmó.



"La Panterita" no anduvo en el nivel esperado y es claro que tiene que mejorar porque todavía hay esperanzas de poder clasificar al Mundial aunque ahora son más remotas debido al pésimo arranque.





"Hay que luchar. Se puede clasificar en el puntaje y hay que luchar hasta el final como dije antes. Es complicado y no será fácil... Hay que luchar", declaró el artillero catracho que viene saliendo de una lesión.



"Esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar y hay que seguir. Para que la afición vuelva a creer solo ganando los dos partidos en noviembre, es la única manera de hacerlo", siguió comentando Elis.



Y antes de entrar al aeropuerto, dijo : "Ni yo me lo explico qué nos pasa... Estamos tristes y con presión porque estamos jugando para ir a un Mundial".