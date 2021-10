Hernán 'Bolillo' Gómez medita quién será su asistente y qué rol tendrá en la Selección de Honduras

La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) todavía sigue sin definir al segundo asistente que acompañará el cuerpo técnico de la Bicolor comandado por el colombiano Hernán Darío Gómez.

El pasado 16 de octubre, el presidente de la Federación, Jorge Salomón y el secretario José Ernesto Mejía, había revelado al timonel hondureño Carlos Tábora como el candidato idóneo, sin embargo, este miércoles durante la conferencia de prensa de 'Bolillo', esta decisión quedó no fue oficializada.

A consultarle sobre el técnico hondureño que solicitó Hernán Gómez, el gerente de la selección, Gerardo Ramos dejó en manifiesto que "no lo tengo claro todavía, el presidente Jorge Salomón no me lo ha confirmado.

No obstante, el mismo Gómez contestó que "necesito hablar con el presidente. No nos hemos puesto de acuerdo, estamos en pelea por eso (risas), pero más que asistente será asesor que nos conduzca, nos lleve al camino del bien".

El mismo Salomón terminó aclarando que hay varios candidatos en la mesa con experiencia y conocimiento en el radar, pero alegó que será el propio 'Bolillo' que tome la decisión después de reunirse con ellos.

"Hay varias opciones; eso todavía lo vamos a platicar ahorita de fondo con su llegada. Vamos a platicar sobre eso", Jorge Salomón.

Y agregó: "A Carlos Tábora no lo conoce, tendrán que platicar con varios. No le vamos a imponer, le pondremos opciones y él deberá escoger".

De momento la Fenafuth esperará a la determinación del timonel sudamericano para dar un comunicado oficial, mientras tanto, Hernán Gómez estará trabajando junto a su primer asistente, Edgar Carvajal y su preparador físico Juan Roldán.