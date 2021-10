Encuesta: ¿Te parece correcto que Fenafuth firmara al 'Bolillo' Gómez hasta al próximo proceso eliminatorio?

Follow @billyvasquez_21

Hernán 'El Bolillo' Gómez aterrizó la tarde del miércoles a tierras catrachas para ser presentado como el nuevo seleccionador de Honduras, tras la salida del uruguayo Fabián Coito, que deja al equipo muy comprometido en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El técnico colombiano se mostró sumamente comprometido con el desafío que tendrá de ahora en adelante con la Bicolor. ''Hay que trabajar y poner el 500% para poder salir del problema que tenemos. Este es un trabajo donde debemos dar mucho más de lo que hemos dado en la vida y en nuestra profesión'', dijo en rueda de prensa.

Y añadió: ''Lo primero que vamos a ver en la Selección de Honduras es el orden, porque soy muy exigente con el orden. Las puertas están abiertas para todos, uno no echa a nadie, los jugadores se meten y se salen solos. Los que estén acá es porque tienen capacidad, comportamiento y trataremos que sean profesionales, pero antes que sean más profesionales como personas''.

Posteriomente, el entrenador cafeteró charló con DIEZ y confesó que firmó un contrato con la Fenafuth hasta para el siguiente proceso. En caso de clasificar o no al Mundial, el 'Bolillo' se mantendrá al frente de la Bicolor.

''Yo hablé con el presidente y me dijo que era hasta que termine esta Eliminatoria.Yo le respondí: 'Presi, yo voy y le lucho para ganar y si vamos al Mundial sigo y si no vamos también. Entonces, si voy y no clasificamos quedo como el eliminado y no es así'. Entonces el presidente fue muy sensato y me dijo que tenía razón, que vamos a lucharle'', reveló Hernán.

La 'H' marcha en el último puesto de la tabla con solo tres puntos de 18 posibles. Ahora hay 24 puntos en disputa y se debe sacar al menos 21 para pelear el último boleto para ir a la Copa del Mundo. Gómez no tendrá una tarea nada fácil, pero asegura que trabajará duro para ''darle la alegría a todo un país''.