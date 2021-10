Sub-17 Femenina receta paliza de 7-0 en clasificatorio de Concacaf con golazo espectacular incluido

Follow @Omar_GM09

Tremenda paliza la que recetó la Selección Femenina Sub-17 de Honduras en su debut en el clasificatorio de Concacaf para el pre-Mundial de la India 2022.

Las cipotas viajaron el martes a Brandenton, Florida, lugar donde se está desarrollando el evento donde en el primer choque que tuvieron demostraron su gran potencial tras aplastar 7-0 al combinado de Islas Turcas y Caicos, una región cercana a Cuba.

Las catrachas fueron absolutas dominadoras del encuentro, aunque solo pudieron anotar dos veces en el primer tiempo: Geleen López abrió la cuenta al 41' y al 45+2 se produjo un golazo sensacional de la '10' Larissa Arias, volante de la academia GSM Sport Club, impulsada por Enrique Amador y Alberth Elis. Le pegó desde tres cuartos de cancha y bañó a la arquera.

Foto de acción de Larissa Arias: Créditos: Concacaf.

El complemento fue aún mejor para Honduras, pues no tuvo temor y metió una manita. Arias añadió dos más a su cuenta personal (48', 60'), mientras Susan Henríquez y Ericka Cárdenas ampliaron la paliza.

Foto de acción de Geleen López, anotadora del primer gol: Créditos: Concacaf. Así se paró Honduras: 1. Ashley Fonseca, 2. Ashley Flores, 3. Iveth Ramos (CAPITÁN), 4. Karla Calix, 5. Alessandra Canahuati, 9. Daniela Zúniga, 10. Larissa Arias, 14. Ariana Guevara, 15. Stella Guifarro, 18. Natalie Martínez, 20. Geleen López.

La mini H femenina, dirigida por el mexicano Juan Carlos Tenorio, debe ganar el Grupo C, donde está junto a Islas Caimán y Anguila, para lograr su boleto al Premundial de la Concacaf donde ya les esperan San Cristobal y Nieves y Curazao.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN SUB-17

Sábado 30 de octubre: Honduras vs Guyana; Hora: 9:10 am



Lunes 1 de noviembre: Honduras vs Anguila; Hora: 9:10 am