Legado Guifarro: Natalia, la 'Chamaquita' que cumple ciclo familiar en la selección femenina Sub-17

Con una zurda potente, familia futbolera y dedicación por lo que ama, Stella Natalia Guifarro Budde se perfila a ser una promesa del fútbol nacional tras su convocatoria a la Selección Femenina Sub-17 de Honduras.

Ella es hija de Luis Eduardo Guifarro Pinto, mejor conocido como 'Chamaquito' quien fue un futbolista (1997-2010) campeón liguero seis veces en clubes como Motagua, Marathón y Real España. Él cuenta con una academia formadora de jóvenes, donde junto a su padre Rubén, (exjugador del Motagua 1967-84, exseleccionado y entrenador nacional) Natalia se ha desarrollado desde muy corta edad y le ha ayudado a destacar en el balompié hondureño para ser llamada a una selección.

Stella, nacida en 2005, viajó este martes a Bradenton, Florida, para disputar la clasificatoria al pre-mundial de Concacaf para la Copa del Mundo Sub-17 de la India 2022, algo que Chamaco no imaginaba que pasaría desde que ella le acompañaba en los estadios siendo una pequeña que amaba el fútbol gracias a su padre.

"Desde pequeña me acompañaba a los estadios, ella fue la que más vivió mi etapa como jugador profesional de mis tres hijos, Natalia tenía un poco más de conciencia y entendimiento a lo que me dedicaba. Siempre estuvimos alrededor del fútbol, y con el inicio de la academia - dos años después de su nacimiento - se involucró en los entrenamientos desde los tres años y medio. Ella es muy disciplina, ordenada y determinada que es lo que le ha ayudado para alcanzar lo cosechado hasta ahora", empezó a relatar Luis a DIEZ.

Y añadió: "Natalia creció jugando combinado con los varones, pues ha costado un poco (el crecimiento) del fútbol femenino, pero ahora ya tiene su grupo de entrenamiento de solo niñas. En la escuela donde estaba brillaba en ello. También se ha destacado en otros cosas como la gimnasia, que era un deporte que le encantaba mucho, y el estudio, pues es alguien disciplinada, ha sido muy responsable con todo lo que hace y cuenta con mucha madurez a pesar de su corta edad".

- 'Chamaquita' y su perfil futbolístico -

Sobre su juego en la cancha, Guifarro comentó que 'Chamaquita' es multifacetica, tiene buena técnica y cuenta con una zurda de buena pegada, muy fuerte, desde muy bebé cuando hacia remates bien ejecutados. Stella es fan de Alex Morgan, famosa jugadora estadounidense, y es aficionado del Real España y Real Madrid.

"Tiene la pegada del abuelo porque de mi no lo sacó (risas). Con nosotros ha jugado como volante, pero en la selección juega como lateral izquierdo", siguió contando el ahora conductor del programa radial Panorama Deportivo. Natalia sacó de su padre la "dedicación, disciplina, ser alguien aplicada y que cuenta con liderazgo".

Estella está en su último año de colegio, que, debido a la pandemia, está realizando de manera virtual en una institución de los Estados Unidos. Gracias a su talento, Guifarro instruye a su hija a buscar oportunidades en el extranjero para obtener una beca o un chance de formar su carrera profesional futbolística, algo que él nunca pensó que lograría en el territorio nacional.

"Realmente nunca lo pensé, obviamente el fútbol femenino ha venido de a poco en Honduras, pero la idea era que se mantuviera en actividad para poder obtener una beca internacional, sin embargo, el destino marca algo diferente cada vez de lo que uno puede llegar a pensar. Puede ser que lo logre de ese lado o que desarrolle una carrera deportiva local o en el extranjero. Le he dicho que trate de buscar ya sea para una beca o algun equipo afuera para que pueda desarrollarse".

- El legado Guifarro en Honduras -

La familia Guifarro tendrá una nueva integrante en la selección de Honduras. El abuelo de Natalia, Rubén, el 'Chamaco', fue un futbolista que jugó en el Motagua entre las décadas de los años sesenta y ochentas; también participó con la Bicolor en las eliminatorias para el Mundial de Alemania 1974. Luego se convirtió en entrenador y dirigió en primera división a clubes como el Ciclón, Marathón, Real España, Platense, Real Juventud y Atlético Choloma.

Luis, por su parte, también surgió del Motagua, tuvo un paso por el Marathón para luego llegar a un icónico Real España; se retiró en el Real Juventud en 2010. Él fue un volante mixto que llegó a disputar las Copas Oros de 2003 y 2005. Sobre que su hija haya seguido los pasos suyos y de su padre en el fútbol, comentó lo siguiente:



"Mucha alegría porque vive algo que yo lo hice desde hace muchos años. Estoy muy emocionado. Como padre me ha tocado llevarla a los entrenamientos y platicarle un poco sobre su carrera y vida. Del otro lado, como dueño de academia, también orgulloso porque, bueno, el primer futbolista que saltó de nuestra institución a Liga Nacional fue Orbin 'Patito' Cabrera,y ahora ella; también hemos tenido a otros jugadores que han estado en procesos de selección, pero Natalia es nuestro primer elemento que participa en torneo oficial con la Bicolor", dijo Chamaco.





Y culminó con: "Siempre trato de darle algo de lo que aprendí. En primer lugar le dije que se divertiera porque no sabía si iba tener participación o no, pero que disfrutara cada entrenamiento para mejorar y así fue hasta que nos dijeron que fue convocada. Lo que le digo son pequeñas cosas que le puedan servir, muy generales, me gusta también mantenerme al margen porque prefiero vivirlo más como papá que como alguien involucrado dentro del fútbol".

La selección feminenina Sub-17 de Honduras, dirigida por el mexicano Juan Carlos Tenorio, está ubicado en el clasificatorio en el Grupo C, donde el ganador del mismo se unirá junto con Saint Kitts y Nieves y Curazao al Premundial de la Concacaf para la Copa del Mundo de la India el próximo año.