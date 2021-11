Selección de Honduras entrena con plantel completo y "Bolillo" Gómez define la estrategia para vencer a Panamá

La Selección Nacional de Honduras realizó su quinta sesión de entrenamiento en San Pedro Sula de cara al duelo del próximo viernes contra la escuadra de Panamá por las eliminatorias mundialistas rumbo al mundial de Qatar 2022.

El timonel Hernán el "Bolillo" Gómez, ya trabajó con plantel completo. El último en hacerlo fue Bryan Róchez, quien llegó este miércoles al mediodía y hoy comenzó a sudar la camisa de Honduras y se mostró muy activo con sus compañeros.

La Bicolor tuvo que volver a entrenar en la cancha de la Escuela Happy Days and Freedom de San Pedro Sula y no en el estadio Olímpico, ya que las condiciones climatológicas no lo han permitido.

Con 26 guerreros elegidos, ya incluidos Bryan Róchez y Denil Maldonado, la H realizó su primera práctica bajo el mando del técnico colombiano con toda su artillería.

Cuidado especial para los jugadores. El cuerpo técnico de la Bicolor sabe lo que representa Romell Quioto y Alberth Elis y previo a saltar al entrenamiento se les realizó un masaje en sus piernas.

Después de un momento de diversión entre los jugadores, el plantel se reunió para el rondo de la oración y seguido de eso los futbolistas comenzaron a realizar un trabajo de control y dominio de balón individual.

Luego los seleccionados estuvieron realizando trabajos con cintas elásticas y movimiento de reacción de velocidad. Róchez lo hizo al igual que el resto del grupo.

Este jueves se tiene previsto el sexto y último entrenamiento a las 3:30 de la tarde, pero sin definir si será en el estadio Olímpico. Además, se confirma que "Bolillo" Gómez y Maynor Figueroa estará dando conferencia de prensa.