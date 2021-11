Llegó su momento en el Honduras-Panamá: "Bolillo" Gómez hará debutar a Omar Elvir en Eliminatorias  

Omar Elvir, lateral izquierdo de 32 años, será una de las grandes sorpresas en el 11 titular de Honduras contra Panamá en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.



El famoso "Burrito" hará su debut oficial en Eliminatorias y esto gracias a sus buenas actuaciones con Motagua en el torneo Apertura de la Liga Nacional.



Hernán "Bolillo" Gómez quedará marcado como el entrenador que le dio la oportunidad luego de que desde su debut el 11 de septiembre del 2010 ningún seleccionador le había dado la chance de jugar en los clasificatorios a las Copas del Mundo.

Elvir viene siendo uno de los mejores de Motagua bajo el mando de Diego Vázquez y su gran capacidad de desborde y centros le pueden dar mucho a la selección de Honduras en el trascendental partido contra Panamá.



El "Burrito" ha trabajado mucho en su club, donde ya ha jugado más de 300 partidos como profesional y ahora la oportunidad a sus 32 años. Elvir Casco es originario de Tegucigalpa y su número de camisa es el 24, habrá que esperar esta noche para saber que dorsal escoge en la "H".





Omar le ganó el puesto para este cotejo contra los canaleros a Diego Rodríguez, compañero suyo y habitual titular en el anterior proceso de Fabián Coito.

Incluso, fue llamado por Coito para el debut del DT en el banquillo de la Bicolor, pero no logró jugar, después de aquel partido hizo declaraciones y esto dijo.



"Todo va a ser en su momento, el equipo hizo una buena presentación; se respeta la decisión del profesor, el grupo estaba jugando bien y si él decidió no hacer más cambios, y si estaba jugando bien la selección, todo tranquilo".

Omar Elvir jugará sus primeros minutos con la selección de Honduras en Eliminatorias.



Y agregó el motagüense: "Se dio un primer paso muy bueno, lo que viene va a ser mejor; el ambiente es excelente, el grupo compenetrado con lo que es el país, hay buena expectativa".



Por último, reiteró que iba a seguir trabajando para seguir siendo convocado. "Son decisiones del cuerpo técnico, ellos mejor saben el por qué, pero vamos a seguir trabajando para seguir siendo tomado en cuenta", cerró diciendo.

No volvió bajo el mandato de Fabián Coito, pero ahora "Bolillo" Gómez no solo lo tiene en cuenta, si no que lo va a poner a jugar y en un partido bravo de Eliminatoria.