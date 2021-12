¿Qué ha estado haciendo "Bolillo" Gómez y cuál es su plan de trabajo para lo que le viene a Honduras?

Jorge Salomón, presidente de la Federación de Honduras, en plática con DIEZ brindó detalles de lo está haciendo el técnico de la Selección Nacional, Hernán "Bolillo" Gómez, tras la derrota contra Costa Rica en las eliminatorias Concacaf.

Salomón aseguró que el colombiano ya tiene un plan de trabajo definido para que lo que se viene a la "H" el próximo año con el cierre del octagonal, el arranque de Liga de Naciones de Concacaf y partidos amistosos.

El plan del "Bolillo" se compone de tres partes; corto, mediano y largo plazo. Salomón, además, explica por qué no se planificaron microciclos para este mes de diciembre y confirma que este disfrutará viajará a su país para unas cortas vacaciones de fin de año.

¿Qué han estado trabajando el "Bolillo" después del juego con Costa Rica?

El profe ha estado llevando base de datos de jugadores y en el plan de acción que se va a tener para lo que queda de la eliminatoria. Tenemos tres partidos en enero y ya está trabajando en esa planificación, siempre pensando en el corto plazo porque tenemos que enfrentarlo con seriedad. Pensando en mediano plazo y en 2026 para que todo se pueda integrar todo en un plan, el tema de Liga de Naciones y los amistosos que podríamos tener en el primer semestre del próximo año.

En Perú informan de un posible amistoso con Honduras...

Yo por política, hasta que no tengamos definido nada. Tenemos opciones de partidos amistosos en el mes de enero que se están analizando, una vez se concrete y se defina lo haremos público. Pero estamos buscando partidos de fogueo.

¿Ahora en diciembre no se tiene planificado ningún amistoso?

No, porque estamos con el torneo de Liga y se debe terminar como se debe. Es importante que los jugadores de los cuatro equipos que están en disputa, que el profesor les dé seguimiento y el torneo de Liga que es importante.

El profe estuvo siguiendo en los partidos del repechaje...

Ha estado presente en todos estos partidos de Liga y para nosotros es importante que el torneo se lleve bien. Vio el juego de Motagua contra el equipo de Canadá. Hay bastante fútbol y es importante que esto futbolistas sigan en acción porque son jugadores que va a contar la Selección en los partidos de enero.

¿Ya se reunieron con el Bolillo Gómez?

Ya nos reunimos, hablamos de muchas cosas y tendremos otra la próxima semana para hacer un zoom de detalles que estamos viendo para lo que es el plan 2026. Poniendo los objetivos claros de lo que tenemos que hacer en esta etapa, siempre vamos a velar por el bienestar del fútbol hondureño, porque el prestigio se mantenga y vamos enfrentar lo que se venga con toda la seriedad.

Imaginamos que el técnico ya presentó el informe ante ustedes...

Se han discutido las debilidades y fortalezas, las cosas que tiene que trabajar para que la Selección pueda dar ese paso y tener la mejoría para cerrar los partidos. Ir conformando selecciones que puedan ganar para tener aspiraciones de clasificación al Mundial.

¿Del informe, qué destacan como directivos en la parte positiva?

Los partidos que hemos visto con el profesor han sido buenos, en los dos juegos la Selección fue superior a sus rivales y hay circunstancias que tiene que trabajar para que los partidos se puedan concretar con tres puntos. Hay trabajo que se quiere hacer desde la Sub-20 para arriba, porque es la que compite pronto. Ir trabajando en esos detalles porque si preocupa que al fútbol hondureño le esté pasando como a Motagua en Canadá (le empataron cuando iba ganando por dos goles), son cosas que hay que hay que ir analizando y viendo porque necesitamos superarlas.

¿Es de los aspectos que preocupan al técnico como para los directivos?

Hay varias preocupaciones, pero una es que tenemos que saber ganar los partidos. Las razones, ellos saben y hay que trabajar en todos los aspectos físicos y emocionales para llegar con ese nivel y ganar los partidos. Estamos conscientes de la responsabilidad que se tiene y seguiremos con el compromiso que se debe mantener bien, con el cuerpo técnico y la seriedad que se deben manejar. Trabajar en el corto plazo que es lo que tenemos ahorita, pero no podemos quitarnos de la cabeza el mediano y largo plazo que viene para adelante.

¿No cabía el tema de microciclos en este tiempo con jugadores locales?

Ahorita no porque los equipos si los equipos paraban se atrasaban en sus pretemporadas. Además, los cuatro semifinalistas están en su preparación y afectaría a los jugadores porque son semifinales y finales donde crecen emocionalmente y van madurando para estar en la selección. Estos son partidos donde los jugadores dan ese salto de calidad y madurez que se requiere en un partido de Selección.

¿Hay solicitud del técnico sobre cuántos amistosos se requieren previo a la reanudación de la eliminatoria?

Estamos trabajando en los partidos que se puedan hacer, que sean realidad y se puedan jugar. Somos serios, no vamos a dar nombres mientras no tengamos firmado nada porque después se caen. Una vez formalizados los haremos públicos.

¿Para los juegos que restan, se jugará con legionarios y el plantel normal?

El técnico hará su llamado. Habrá jugadores que estarán y otros que no. Él decidirá en el proceso, estamos pensando en corto, pero también a mediano y largo plazo.

¿Preocupa el tema ranking para lo que viene a futuro?

El ranking es parte de lo que tenemos que trabajar en estos partidos y en Liga de Naciones. Es importante pensar en el próximo año, tendremos partidos amistosos y luego Copa Oro. Tenemos que planificar todo o que viene y cualquier cosa que venga estar preparados.

¿Caer más abajo podría obligar a jugar una fase previa?

Estamos claros y con tiempo para hacer mejoría de aquí a esa fecha. Faltan muchas jornadas eliminatorias y debemos cuidar y proteger ese tema. Manejar todo con la seriedad que se ha manejado.

¿Qué tienen pensado con el tema de boletos para el cierre del octagonal porque ya no nos jugamos nada?

Buscaremos algún tipo de promociones y precios para que la gente vaya a apoyar esta Selección que si bien tiene pocas posibilidades de clasificación, se está trabajando para el futuro. Es Honduras la que juega y todos tenemos que estar allí junto a la Selección.

Es un golpe duro para la economía de la Federación...

Esto golpea fuertemente a la Federación, pero se hizo todo el esfuerzo y los resultados no se dieron. Tiene que haber cambios y ajustes para que la parte deportiva siga. Nosotros preocupados y es importante hacer incapié en eso para seguir creciendo.

¿Mencionaba la posibilidad de un director deportivo, ya hay opciones para el puesto?

Lo hemos discutido a nivel de Federación, estamos todavía en un proceso, no lo queremos hacer una manera informal y acelerada. Nos tomaremos el tiempo para hacer lo correcta porque es algo que se debe hacer bien, estas son decisiones a largo plazo.

El tema del asistente hondureño para el Bolillo no quedó definido. ¿Se va a confirmar?

Está el profesor (Josué) Reyes que es el entrenador de porteros y asistente con él en la Selección.

Entonces no habrá asistente...

Ya hay un asistente que es el preparador de porteros y que también es técnico que está con ellos.

Estados Unidos confirmó el juego para Minnesota. ¿Ya hay definido un plan para ese juego?

Ya se está trabajando en la ruta y con el clima esperar que el día se juegue no sea tan feroz. Esperemos que no. La cancha tiene calefacción y no estará en malas condiciones, pero esto es fútbol y no hay muchas cosas que se puedan hacer con condiciones de este tipo.

¿Preocupa que los legionarios de MLS estén siendo descartados de sus equipos?

Es parte del fútbol y de las transiciones. Hay que esperar, todos son buenos jugadores y encontrarán equipos donde jugar ya sea en MLS o Liga Nacional.

¿Tienen agendado visitar legionarios?

En estos momentos (Bolillo) no nos ha dicho nada. Dice que está viendo bien todos los partidos. En los últimos años no hemos hecho viajes para visitar jugadores, hay mucha relación con ellos vía tecnológica.

¿Cuándo viajará el profe a Colombia, porque imaginamos no va a pasar navidad aquí?

Va a terminar el torneo de Liga y luego, no tengo la fecha exacta, pero viajará a pasar pasar navidad con su familia y regresará en el mes de enero.