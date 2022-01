Alberth Elis se confiesa previo al duelo ante Canadá, su buen momento en el Burdeos y su anotación favorita

Sobre enfrentamiento ante la escuadra de Canadá y sus jugadores. “Es bueno siempre jugar contra los mejores, será un lindo partido, llegamos en circunstancias distintas, pero estamos en casa y vamos a luchar por el triunfo”.

SU BUEN MOMENTO EN EL BURDEOS DE FRANCIA

Alberth Elis se ha convertido en uno de los futbolistas figuras de la Liga de Francia, donde suma ocho goles con el Girondins de Burdeos.

“Me he podido adaptar bien y la temporada pasada que fue la primera en Europa me sirvió mucho para ganar experiencia y conocer un poco, ahora las cosas se han vuelto más fáciles y el tipo de fútbol de Francia me beneficia, por eso ve en cada partido los goles o forma de jugado”.

También destacó que. “Al inicio llegué lesionado, pero siempre me mantuve positivo, trabajé fuerte sabiendo que cuando me llegara no lo podía desaprovechar y así fue. Gracias a Dios lo he podido mantener, sigo trabajando de la misma manera con mucha humildad, trabajando fuerte y podemos llegar a lo más alto en el fútbol”.