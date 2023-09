Alejandro Reyes se ve en la Selección Nacional ante Cuba y recuerda su paso por el Olimpia ¿Nunca debió irse?

El originario de Comayagua manifestó en conferencia de prensa que su alza futbolística es debido a que ha retomado la alegría en los terrenos de juego y eso le ha hecho un bien a su vida, además habló del Real España.

Ver: Anfronit Tatum habla sobre su experiencia en la Selección, cuenta sus objetivos y revela los defensores que admira

El padre del futbolista de 25 años de edad, Juan Francis Reyes, manifestó que “como yo siempre he dicho, quizás nunca debió salir (de Olimpia), pero Dios tiene el control de todo”, el jugador fue consultado por estas declaraciones.

Y dijo que “creo que si hubiera seguido en Olimpia tal vez no estaría aquí en la Selección o estaría en una mejor circunstancia”.

¿Qué sensaciones despiertan en tí el haber vuelto a la Selección?<br /> Me siento privilegiado y agradecido con Dios y con el cuerpo técnico por estar nuevamente aquí en la Selección. Todos los jugadores hondureños lo que más anhelamos y para lo que trabajamos es para estar acá. Estoy muy feliz y espero aprovechar la oportunidad al máximo.

¿Qué significa el alta futbolística que has tenido en el Génesis, algo que con Real España no lo lograste?<br /> Algo que destaco es que he vuelto a tomar la alegría en el campo. Eso me genera bienestar en lo personal y con el equipo. Tomé la decisión que fue venir aquí a jugar, el Génesis es un gran equipo, con un buen grupo y hay buen ambiente. Fue lo mejor que pude hacer, estoy disfrutando lo que estoy haciendo nuevamente y gracias al trabajo que ha hecho todo el equipo hoy estoy aquí.

¿Te ilusiona volver a jugar con la Selección de Honduras y competir contra un Alex López, Jorge Álvarez o Edwin Rodríguez por un puesto?<br /> Lo que a mí me corresponde es trabajar y tomar en cuenta todas las recomendaciones que el profe Rueda me haga a la hora de entrenar o jugar algún posible partido. Lo que yo quiero es siempre estar aquí en la H.