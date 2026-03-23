Alejandro Reyes se desahoga tras volver a la Selección: "En Costa Rica sufría con mi esposa cuando no me llamaban"

Tras su paso por el <b>Génesis</b>, <b>Reyes </b>siguió su carrera en Costa Rica y ahí también sufría por quedarse fuera de la listas. "En Costa Rica no tenía familiares ni nada, me tocaba sufrir en soledad con mi esposa cuando no me llamaban en la Selección. El hecho de volver a ser tomado en cuenta es una satisfacción personal muy grande"."Nunca bajé los brazos, siempre tuve fe que en el cualquier momento podía recibir otra vez el llamado. Gracias al trabajo que estamos haciendo en el equipo ya llegó y estamos contentos", sostuvo.<b>Reyes </b>nunca perdió la convicción de volver a la Bicolor: "Soy una persona muy creyente, me muevo mucho por la fe, siento que en Costa Rica, a pesar de que las cosas me estaban saliendo bien, quizás no era el tiempo de volver a la Selección. Ahora con el trabajo en Motagua se me dio la oportunidad nuevamente. Me siento muy gradecido, con confianza y total responsabilidad. Tenemos que aportar al máximo".