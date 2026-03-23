Alejandro Reyes se desahoga tras volver a la Selección: "En Costa Rica sufría con mi esposa cuando no me llamaban"

Casi cuatro años han pasado desde que Alejandro Reyes vistió por última vez la camiseta de la Selección de Honduras. El talentoso volante de Motagua fue una de las grandes novedades que presentó el técnico José Molina en la convocaroria de cara al partido amistoso que disputará la Bicolor el próximo martes ante Perú en España. La última vez que lo citaron fue por parte del colombiano Reinaldo Rueda cuando el futbolista formaba parte del Génesis en septiembre de 2023.

Tras esa convocatoria, Reyes pasó por un periodo de ausencia en el equipo nacional que coincidió con su etapa como legionario en el Sporting de Costa Rica entre 2024 y 2025. Ahora, con 'Paco' Molina al mando, Alejandro regresó a la Bicolor y reitera que antes sufría mucho porque no era tomado en cuenta. Se siente muy agradecido con el DT español por esta gran oportunidad. "Muy contento, al igual que todos los compañeros estamos alegres de haber sido tomados en cuenta. Sabemos la responsabilidad que tenemos, hacer un buen trabajo en España, devolverle la confianza al profe que nos está dando. Debemos poner a la Selección en lo más alto", declaró Reyes minutos antes de que la 'H' emprendiera su vuelo rumbo al viejo continente desde San Pedro Sula. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Recuerda cuándo había sido su última convocatoria: "Estaba en el Génesis. El profe Rueda me tomó en cuenta para un par de partidos, pero no me uniformó. Es una alegría demasiado grande para mí y mi esposa. Para cualquier jugador lo más lindo que puede alcanzar es estar en la Selección Nacional. Ahora nos toca trabajar".

Tras su paso por el Génesis, Reyes siguió su carrera en Costa Rica y ahí también sufría por quedarse fuera de la listas. "En Costa Rica no tenía familiares ni nada, me tocaba sufrir en soledad con mi esposa cuando no me llamaban en la Selección. El hecho de volver a ser tomado en cuenta es una satisfacción personal muy grande". "Nunca bajé los brazos, siempre tuve fe que en el cualquier momento podía recibir otra vez el llamado. Gracias al trabajo que estamos haciendo en el equipo ya llegó y estamos contentos", sostuvo. Reyes nunca perdió la convicción de volver a la Bicolor: "Soy una persona muy creyente, me muevo mucho por la fe, siento que en Costa Rica, a pesar de que las cosas me estaban saliendo bien, quizás no era el tiempo de volver a la Selección. Ahora con el trabajo en Motagua se me dio la oportunidad nuevamente. Me siento muy gradecido, con confianza y total responsabilidad. Tenemos que aportar al máximo".