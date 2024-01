¿Se queda en Olimpia? Alex López se pronuncia sobre su futuro tras su participación con la Selección de Honduras

Alex López quedó desligado de la Liga Alajuelense y ahora su futuro no está definido y tras su participación con la Selección de Honduras en el amistoso ante Islandia, el jugador podría tomar una decisión.

López habló con Diez y se refirió al compromiso amistoso y las ofertas de equipos para participar en este nuevo año.

“El profe me dio la oportunidad de jugar 45 minutos, lo aproveché de la mejor manera, pero lastimosamente en el segundo tiempo tras el penal, la Selección se desordenó un poco y se dejó de hacer lo que estuvimos haciendo en el primer tiempo”.

Pese a las críticas que se han dado en redes sociales, el jugador considera que hay varios aspectos que se pueden destacar.

“Hay que sacar lo positivo de este partido, hay jugadores que pudieron tener participación, ya que ya días venían en eso. Sabemos que lo más importante se viene en marzo”.

Y agrega: “En el primer tiempo se manejó el balón, se tuvo oportunidad de gol, ellos ninguna y no nos patearon al marco. Casi la mayoría de jugadores del primer tiempo teníamos poco tiempo. Yo tenía tres entrenos y era claro lo que podía pasar”.

Alex considera que ese partido ante Islandia no era para perderlo de esa manera: ”Si no pasa lo del primer gol, no era para que el partido se perdiera”.

El volante y capitán en dicho partido también se refirió al duelo del próximo mes de marzo, donde deberán enfrentar a Costa Rica.

”Costa Rica ante Honduras será un clásico, los dos nos estamos jugando ese boleto a la Copa América. Será importante que el profe hará unos microciclos antes de ese partido con la gente de aquí de Honduras y lo que esté fuera para armar un buen grupo e importantes para la Selección”.

Y pese a lo discreto que quiere manejar lo de su futuro, el futbolista pudo revelar que está analizando ofertas del exterior y por esa razón no ha definido con los merengues.

”Vamos a ver que pasa, lo estoy manejando de la mejor manera, tranquilo. ¿Hay ofertas?, claro, sino ya hubiera firmado aquí en Honduras”.