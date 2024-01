¡Lo mandó a entrenar solo! Pedro Troglio destapa problema de jugador en Olimpia: “Varios clubes lo llamaron y lo volvieron loco”

Troglio aseguró que no habrá más salidas en el León salvo dos futbolistas jóvenes que salieron cedidos al Vida y ellos son Raúl García y Félix García.

“Si los jugadores piden salir del Olimpia es porque quieren jugar. Si me preguntas a mí, me quedo acá, sobre todo si antes tuve un semestre donde fui tomado en cuenta, voy a seguir peleando y no me volveré loco si no juego en un torneo, ahora si llevo un año o dos sin jugar y que haga el mismo camino que hicieron los Pinto, Benguché y Pineda, eso lo veo bien”.