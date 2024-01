Ramón Maradiaga sobre su desafío con UPNFM y es categórico con la disciplina de Rueda en la Selección de Honduras

Nombres no he dado, siempre dije que quería centrales. A los directivos les digo que jugadores necesito o qué condiciones. Ha salido público lo de él (José García), eso ya es una decisión de Olimpia que no lo presta, pero hay alternativas y no nos hemos enfocado en un solo jugador, sino ver si hay opciones en el país y que nos de el liderazgo para tener una buena zona defensiva.

Detallitos que hemos ido viendo en los partidos que tuvimos de preparación, no enfrentamos rivales de la jerarquía que vamos a enfrentar en el primer juego del torneo, pero son aspectos que salen a relucir con cualquier equipo.

La experiencia de Maradiaga le da la potestad de hablar de diferentes temas y uno de ellos fue la Selección Nacional de Honduras y las posibilidades de lograr la clasificación a la Copa América 2024 , pero no deja de lado el tema de la disciplina interpuesta por Reinaldo Rueda.

Lo veo igual que lo he pensado, es una serie pareja con Costa Rica, donde el conocimiento y disposición de los jugadores hará marcar la diferencia. Alfaro está buscando consolidar un equipo con una nueva generación y Honduras ya tiene un recorrido con jugadores que han tenido una vivencia de eliminatoria y ojalá Rueda pueda consolidar ese grupo y logre la clasificación a la Copa América.

De qué sirve ganarle a Olimpia y perder los otros partidos, la meta es ganar la mayor cantidad de puntos. Olimpia no es todo el torneo y nosotros vamos a buscar lo mejor para enfrentar a cada equipo.

De parte nuestra debemos hacer nuestro mejor esfuerzo, tener la parte del conocimiento definido a lo que nosotros vamos a manejar. No miramos lo que está adelante, sino que vamos ir viendo jornada a jornada.

Sí, ahí es donde tenemos esa debilidad, pero si no logramos vamos a fortalecer con jóvenes.

En el mediocampo y adelante los tengo los que yo quería, pero me falta en la defensa y ahí es donde veremos si contratamos uno o dos defensas.

Estos partidos me han permitido ir viendo detalles de debilidades y fortalezas que hemos buscado consolidar y que no haya justificación el día de mañana.

¿Ha visto mejoría después de ese bache en el que estábamos?

Sí, hay un cambio y lo que más me satisface es el haber llegado a poner orden. Ahí cada jugador hacía lo que quería y eso ha sido importante. Ojalá se siga con esa misma línea y esperemos que se saquen los resultados.

La disciplina es muy básica en cada actividad.

En toda la vida y si no hay disciplina todo el mundo va a tropezar. Me alegra que eso se dé y al final se den cuenta que nosotros lo quisimos implementar, pero uno es hondureño y hablaban cosas que no.

¿Es algo del fútbol hondureño este tipo de situaciones?

El fútbol es de los que dirigen, no del fútbol hondureño. Yo tengo mi función, mi manera de trabajar, establezco mis reglas y con esas mismas tuvimos problemas cuando prohibimos que fueran los periodistas a entrevistar fuera del hotel y se dio el problema con Ricardo Ángeles antes de Trinidad, pero cuando vino Rueda y le puso eso, ya ustedes no se metían al hotel y los entrevistaban afuera. Lo que pasa que a uno no le dan el respaldo que tienen ahora y son casas que marcan la diferencia.

¿Es normal que al extranjero se le permita y al nacional no?

Es cuestión de uno, el que no pone las condiciones. Yo las puse y me tocaba sacar periodistas hasta de las habitaciones de los jugadores y eso genera conflictos, pero son cosas que yo he tratado de manejar y ahora que han venido los técnicos extranjeros las han aceptado ustedes obedientemente.