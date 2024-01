Rueda abre la puerta a Bengston tras derrota de Honduras ante Islandia: “Si con 36 años es la solución, bienvenido sea”

“El jugar a este nivel no es fácil y ellos tuvieron gran ventaja que enfrentaron a Guatemala y trajeron ritmo y se adaptaron a la cancha. Son un equipo con técnica colectiva y salían jugando a un toque de balón. No hay disculpas, enfrentamos a un equipo muy bueno”.

“Hay varias lecturas que pueden sonar a disculpas, pues hay jugadores que vienen de la Liga hondureña que no han iniciado actividad y hay jugadores que vienen con poco entrenamiento, sin partidos de preparación y suele suceder. Ese tema se dio en un entrenamiento, lo corregimos y se repitió y de allí se dio el factor psicológico. Nos duele perder porque uno no quiere hacerlo ni en entrenos porque no queremos perder la confianza en nuestro pueblo y nos han dado una lección dura para seguir creciendo”.

“Creo que influyó mucho el penal porque cambió el partido desde el punto de vista estratégico, ellos tomaron confianzas, antes del 0-1 tuvimos acciones y allí radica todo, no hay misterios. También tuvieron más espacios porque tuvimos que salir porque es un equipo con mucha técnica, con buen nivel, un rival que tiene grandes virtudes y tal vez no es del gusto nuestro y por eso nos desnudaron”.

¿Está mal que Honduras tenga problemas cuando los legionarios no están disponibles?

“No es solo problemática de Honduras, sino de todo Sudamérica. ¿Qué Selección juega sin hombres del exterior? Se hacen partidos y hay algunos que muestran un nivel porque tienen buena liga. Este es el nivel nuestro, nuestra realidad pero lo asumimos y me hago resposables porque esta convivencia es ganancia para nosotros. Buba López es ganancia, Wesly Decas es una alternativa, igual Julián Martínez es alternativa, igual Alexander López que no tenía equipo para entrenar. Necesitamos acortar tiempo y ganar. Si hacemos un análisis, la ganancia son los entrenamientos y la convivencia de jugadores que nos han sorprendido como Carlos Argueta como los que regresaron hoy que son de buen nivel y tienen que entrar en el ritmo de competir a nivel internacional”.

Ante la poca presencia ofensiva y la baja del Choco Lozano, ¿es Jerry Bengston una opción para ser convocado ante Costa Rica?

“Puede ser, es un hombre que lo ha demostrado y tiene jerarquía. Hace cuatro meses regresé después de 15 años y qué se ha construido en goleadores. ¿Quiénes juegan? No es fácil hacer un jugador desde Sub-20 que compita, que juegue mundiales, que se mantenga, que se sostenga. Si Jerry Bengtson con 36 años es la solución, bienvenido”.

¿Estará Romell Quioto ante Costa Rica?

Primero tiene que adaptarse allá (Turquía) y jugar. Con el nombre no vamos a jugar, sino con el hombre, eso lleva tiempo, estuvo casi seis meses sin regularidad en el Montréal por lesión. Tenemos que ser bien sensatos y los medios juegan un papel importante. No podemos vivir que jugabamos bien ante México, el jugador de fútbol debe construir la historia día a día, no podemos vivir del ayer. ¿Quiénes cambiaron la historia de Argentina para ser campeón del mundo? ¿qué pasó después de perder ante Arabia? ¿quiénes dieron ese punto que necesitaba Argentina? fueron cuatro jugadores Sub-23: Julián Alvárez, Enzo Fernández, McAllister y Lisando Martínez. Yo no tengo nada contra Quioto, él sabe que lo quiero mucho y lo necesitabámos. Todo pasa por si Romell juega y pueda marcar diferencia en una liga donde seguramente sufrirá mucho.