Alexy Vega sale al paso y revela qué pasó con su pasaporte que le privó de estar con la Selección de Honduras: “Tuve un problema”

El jugador del Marathón venía siendo pedido por muchos aficionados debido a su buen momento que vive en la Liga Nacional, pero a última hora no pudo viajar.

Resulta que Alexy Vega avisó un día antes de viajar a la Federación de Fútbol de Honduras que no iba a poder unirse a la concentración debido a que había perdido su pasaporte donde se encontraba su visa, según lo que comentó Gerardo Ramos.

“Es algo personal, extravió el pasaporte, eso nos informó. Nosotros no podemos hacer nada. Es un documento del cual no me separo nunca, son cosas personales”, sentenció el directivo.

Por lo que Alexy Vega se encargó de hablar del tema y dar su versión del tema. “Sí, así es, tuve un problema con el pasaporte y no pude viajar, fue un problema. Me toca pensar en el siguiente partido de Marathón”, comentó en entrevista con HonduSports.

“En lo personal estoy trabajando muy bien, quizá no voy a ir en esta ocasión, pero la oportunidad la voy a volver a tener y tocará aprovecharla”, dijo.

Alexy no fue la única baja de última hora para la ‘Bicolor’, también David Ruiz, éste por una lesión muscular, en su lugar Reinaldo Rueda convocó a Héctor Aranda y de Cristian Sacaza.