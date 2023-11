Beckeles expresa su molestia con Rueda por la baja de Quioto para el Honduras-México y ¿Qué jugador debería reemplazarlo?

El experimentado de 37 años también habló sobre las consecuencias que pueden haber en el plantel previo al partido ante los aztecas el próximo viernes 17 de noviembre en el Estadio Azteca.

“El impacto será dependiendo de los jugadores, pero algo que sí se es que esto tiene que mejorar el grupo y seguir enfocados en México donde se necesitará ganarles en Tegucigalpa para lograr la clasificación”.

Por otro lado, Beckeles fue consultado por HRN quiénes deberían de estar en su posición, a lo que dijo:

“Eso es del profesor Rueda, yo en eso no me meto. Soy jugador de Olimpia y seré un hondureño más y no me importa quién esté en la Selección”.

“Hoy en día hay que ser humildes y apoyar a los compañeros. Si el entrenador se equivoca, es problema de él y a nosotros (jugadores y periodistas) nos toca unirnos para apoyarlos. Si considero que varios podrían estar, pero solo Dios sabe el motivo por el cual”.