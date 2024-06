Bryan Róchez dice que Honduras es candidata para el Mundial y cierra la herida del adiós a la Copa América 2024

¿Referente de Honduras? “Siempre he estado disponible para estar en la selección, siempre he trabajado para hacer lo mejor dentro de ella, tuve una buena campaña con mi equipo y bueno trataremos de hacer lo mismo en las eliminatorias que están a punto de comenzar y hacer valer lo que soñamos que es poder jugar un mundial”.

Respeto a Cuba: “No nos confiamos, se han acortado las distancias, eso lo respetamos, nosotros estamos trabajando para hacer un buen partido y sobre todo poder ganar y empezar con pie derecho la eliminatoria, estamos en casa, tenemos que hacer valer nuestra localía y todos los compañeros que no están y nos están apoyando”.

El 9 de Honduras: “El profe me ha estado dando la confianza, estoy agradecido y siempre trato de responderla dentro del campo, vendrán más oportunidades, todas las eliminatorias van a ser difíciles y estas no van a ser la excepción pese a que no estén las potencias del área, pero no vamos a confiarnos por eso, ahora toca demostrar de qué estamos hechos y que somos candidatos”.

Descalabro ante Cuba: “Para darle vuelta tenemos que trabajar día a día, la eliminatoria es larga, tenemos que darle vuelta a la página no podemos quedarnos con eso, sabemos que era un torneo importante pero ahora nuestra prioridad es clasificar al Mundial y tenemos nuestro enfoque en eso, ese mensaje se lo quiero dar a la gente, que lo más importante para nosotros es clasificar a un Mundial y ahora tenemos una buena oportunidad para volver y vamos a necesitar el apoyo de ellos”.