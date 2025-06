Carlos Pineda se sincera por el adiós de Andy Nájar en la Selección de Honduras y desea ir a su primer Mundial: "tenemos esa capacidad de clasificar"

Destacó que el ánimo de los seleccionados aumentara al conocer del propio Andy Nájar que esta será su última eliminatoria con la Selección de Honduras y quiere jugar su segundo mundial.

Para Carlitos, el clasificar a un Mundial adulto todavía en un sueño que lo están formando paso a paso. También, para muchos futbolistas hondureños y el boleto al Mundial 2026 es el objetivo.

Pineda está concentrado con la Selección de Honduras enfocado en los dos encuentros contra las islas caribeñas para avanzar a la tercera ronda de la eliminatoria de la Concacaf.

CONFERENCIA DE CARLOS PINEDA

¿Llegas en plenitud tras la lesión y alzar el título con Olimpia?

En lo personal me siento bendecido por Dios, feliz por estar en la Selección, venir de jugar la final y llegar, te sientes al 100%. Quiero aportarle a la Selección.

¿Mensaje a la afición y que conocen de Islas Caimán y Antigua?

A la afición se le pide el apoyo, es importante estar unidos como país y estos partidos son en búsqueda de una Copa del Mundo, que vayan al estadio. No podemos ver de menos a cualquier Selección, las islas caribeñas tienen la oportunidad de tener jugadores en tercera, segunda de Inglaterra. Tienen cierta calidad, no solo por estar arriba en el ranking, sino corremos, no tomarlo en serio, nos puede complicar.

¿Cómo se vive la situación de luchar por disputar tu primera Mundial?

Es parte del fútbol, Andy ya vivió un Mundial, en lo personal que sea su última eliminatoria nos motiva a todos. Sentimos esa responsabilidad de un jugador como él, con tanta trayectoria, de jugar en el extranjero la mayor parte de su carrera y venir con esas ganas a la Selección, eso suma, te contagia ese ánimo de hacer las cosas bien. Luchar por ir a un Mundial no es de todos los días, queremos estar en el Mundial, quiero jugar mi primer Mundial, deseo vivir esa experiencia. Esta es una oportunidad de oro.

¿La Copa Oro, ir a Mundial, qué representa para Carlos Pineda?

Es un sueño representar a la Selección Nacional, de clasificar a un Mundial. Desde ese 2010 uno pelea con ir. Tenemos esa posibilidad, uno se motiva muchísimo. Jugar aquí es un privilegio y una responsabilidad, tienes que disfrutarlo. Tienes que dar esa milla, esta oportunidad es para pocos.

¿Cómo toma Carlos Pineda la decisión de Andy?

En lo personal no lo había comunicado, lo vimos en la entrevista que dio a su llegada en el aeropuerto. Lo tomo como una despedida de una trayectoria muy linda que se tiene que cerrar con broche de oro. Nosotros nos volcamos para que se pueda despedir jugando otro Mundial. Andy le ha aportado mucho a la Selección, su noticia la convierte en una eliminatoria aún más especial.

¿Miran esa magnitud de ser mundialistas?

Si esperamos 28 años para ir a Sudáfrica... Siento que ahora lo que tenemos que hacer es ir más seguido, competir mejor. La Selección siempre será motivante, siempre habrá competencia y con generaciones nuevas que quieren ir a un Mundial y ahora nosotros somos los de turno, aunque no tenemos esa experiencia tenemos esa capacidad de clasificar que es representar bien en los juegos y tenemos que estar concentrados todos, jugadores, prensa, afición y cuerpo técnico, porque queremos ir al Mundial. Es un trabajo en conjunto para representar a Honduras en esos niveles.