Carlos Pineda deja claro que Olimpia y Selección son dos cosas muy diferentes: “Las críticas van y vienen”

Carlos Pineda no pasa por un buen momento a nivel de club con el Olimpia , donde han sido eliminados en la Copa Centroamericana de Concacaf y son octavos en la Liga Nacional, pero lejos de eso, dice que ahora solo piensa en la Selección de Honduras.

Inicio Liga de Naciones

Felices por estar aquí en estos compromisos de la Selección, sabemos que son compromisos difíciles y el equipo está mentalizado y comprometido a hacer buenos partidos, para eso trabajamos y esperamos poderlo plasmar en la cancha.

Cómo afronta el llamado

Son lindas oportunidades, se toma con mucha responsabilidad el voto de confianza del profesor. Esa confianza hay que respaldarla haciendo las cosas que uno sabe, jugar bien y darlo todo por la Selección. Al final estos son torneos importantes, que suman el ranking FIFA.

Lo que hablan en el grupo

Hemos hablado de que ocupamos hacer bien las cosas, seguir trabajando, hemos podido sacar dos buenos resultados en la última fecha FIFA, ir con ese rendimiento, no pensar que son rivales fáciles, sabemos que los partidos, que aparte son de local con nuestra gente, no son fáciles, hay que trabajarlos. Al final, la Selección es de momento y hay que aprovechar esos momentos. No podemos quedarnos en el conformismo, tenemos que buscar mejorar, intentar escalar puestos en el ranking.