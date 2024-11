Chino Huerta desata polémica en la Liga MX previo al juego Honduras vs México; Faitelson también lo cuestiona

Los Pumas mantuvieron su cuarto lugar general en el torneo Apertura 2024 gracias al triunfo ante el Mazatlán por la mínima en el cierre de la jornada 17 de la Liga MX previo al inicio de la liguilla.

Guillermo Martínez anotó al minuto 82 desde los 11 pasos; el Chino Huerta provocó la pena máxima y desató la polémica en las redes sociales.

No le cayó muy bien a todos los aficionados el penalti marcado por el árbitro Erick Yair Miranda. Mazatlán prácticamente no se jugaba nada por lo que no reclamaron del todo. Pero se le fueron con todo al Chino Huerta.