¿Batacazo de Honduras ante México? Choco Lozano: “No hay ningún tipo de odio contra la Selección Mexicana”

El ex Olimpia y Cádiz también aseveró que Honduras deberá sacar la garra catracha en el Nacional Chelato Uclés ante unos mexicanos que son favoritos.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cuáles son las expectativas previo al duelo ante una gran Selección Mexicana?

Las expectativas siempre que se juega ante México es una sensación extra, eso es la realidad. Creo que el equipo está con ganas de que llegue la hora del partido.

Se ha menospreciado esta generación de Honduras por los últimos antecedentes, ¿les ha tocado el ego?

Es una realidad que llevamos un par de años del que no estamos del todo bien, es una realidad, pero el fútbol es 11 contra 11 y en el campo todo se resume a eso, tenemos que competir para poder clasificar. En un partido pueden pasar muchas cosas, se pueden dar cosas favor de nosotros o no, tenemos capacidad para sacar adelante esta eliminatoria.

¿A nivel físico cómo se ve el grupo previo al duelo?

Cuando hacés el viaje no es fácil porque son muchas horas, las condiciones no son las mejores, pero estamos acostumbrados a eso, eso no es una excusa. Así como nosotros tenemos que viajar, muchos futbolistas de México están en el extranjero y hacen el viaje. Y como lo dije antes, esto va a ser cuestión de corazón, de garra, al final en el campo se resuelve todo.

En tema sociedad, ¿es momento de que Honduras salga adelante con este partido?

La alegría va a ser en general, tanto para nosotros como la afición, porque los que más sufrimos somos los que estamos en el campo, la gente sufre mucho, pero nosotros también. Esperemos que después de estos dos partidos celebremos nosotros.

LEA TAMBIÉN: La Selección Mexicana le pasa por encima a Honduras en los últimos 10 partidos; solo un triunfo ante el Tri y 19 goles en contra

¿Qué tan importante es el juego de ida?

Es fundamental, sobre todo que no nos metan gol, sabemos lo que cuenta el gol de visita. Sabemos que México en el Azteca es un rival que va a competir muy bien y con su afición y todo tendrá oportunidades de tener adelante el partido. Tenemos que ser inteligentes en casa e intentar ganar.

Se dice que la prensa mexicana es agrandada cuando habla de Honduras, pero la prensa catracha a veces no cree, ¿hay odio en términos deportivos contra la Selección Mexicana?

No hay ningún tipo de odio contra la Selección Mexicana. Sabemos que México es uno de los referentes de la zona, les respetamos como a todas las selecciones. Al final siempre son favoritos, pero nosotros vamos a buscar competir en el partido, esa esa la realidad.

Como capitán de Honduras que viene del extranjero, ¿qué consejo le daría a los jóvenes al momento de enfrentar a México?

Somos 11 contra 11. Al final solemos ver a México como una selección inalcanzable, pero nosotros tenemos la capacidad, tenemos el físico, la velocidad para competir contra México. Simplemente tenemos que creer lo que somos.

¿Qué ha cambiado el Choco Lozano con relación a los últimos años en la Selección de Honduras?

No, no creo que haya cambiado mucho, estamos en nuevo proceso, la confianza va cambiando, el profesor me ha dado esa confianza y se están dando los resultados, estoy feliz y contento con mi desempeño.