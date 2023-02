¡Adiós, Perú! Una deslucida Honduras es eliminada del Mundial Sub-17 tras caer ante Panamá

Todo aquello que nos ilusionó tras cuatro partidos, nunca apareció en los 90 minutos más importantes del torneo. Honduras no fue la misma, dejando de lado su identidad que era el buen manejo de juego, explosividad y dinamismo, que sin garra como último recurso, vio imposible evitar su eliminación del Mundial Sub-17 en Perú .

Los muchachos no se encontraron en un césped pesado en suelo chapín, donde previo a esta cita ganaron sus cuatro partidos, anotaron 17 goles y solo recibió dos. No hubo asociación de juego, ni desbordes por bandas, así como centros venenosos al área rival. El partido no fue fluido, cortado por constantes faltas, definido por la disputa física. Los jugadores se iban al suelo por largos tramos, desluciendo el espectáculo.

Lo que sí hubo fueron desantenciones puntuales y falta de ingenio, viéndose superados en la mayoría de las disputas terrenales, así como en las aéreas, que fue donde provino el primer gol del partido mediante un cabezazo de nuestro defensor Brayan Vaquedano, dirigiendo hacia atrás un rechazo de córner.